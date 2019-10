Salma Hayek presume sus enormes encantos en sensual traje de baño (FOTO)

Salma Hayek es una de las actrices más famosas a nivel internacional, además de ser considerada como uno de los íconos de nuestro país, ya que la sensual veracruzana ha puesto en alto el nombre de México con su exitosa carrera en Hollywood.

Cabe mencionar que su talento no es su única fuente de popularidad, pues a sus 53 años posee un cuerpo espectacular, demostrando que no tiene nada que envidiarle a otras famosas con la mitad de su edad, ya que con todo y sus añitos encima, sigue siendo la fantasía de millones de fans que siguen sus pasos.

Es una mujer muy sensual y ella lo sabe, es por eso que en más de una ocasión Salma Hayek ha cautivados a sus seguidores en las redes sociales compartiendo provocativas fotos, pues constantemente presume sus atributos físicos con ceñidos vestuarios; sin embargo, ahora dejó a todos atónitos al mostrar sus curvas con un traje de baño que apenas lograba cubrir lo necesario.

Ante sus más de 12 millones de fans, Salma Hayek posteó una fotografía que dejó a la mayoría sin aliento, ya que en ella se muestra utilizando tan solo un traje de baño de dos piezas con una combinación de colores rosas y rojos, mismo que resaltaba sus encantos.

No obstante, lo que llamó por de más la atención, fue el pie de foto que escribió la actriz mexicana, al hacer referencia que le gustan mucho las tortugas; la cuestión fue que en la imagen no aparecía este animalito, por lo que nadie comprendió de donde había salido ese comentario:

“I like #turtles on the beach �� Me gustan las tortugas en la playa”