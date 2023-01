Salma Hayek pelea con señora que la criticó por llamarle muñeco al niño Dios

Salma Halyek es una de las actrices más famosas de México, y una de alas que más éxito han cosechado a lo largo del tiempo motivo por el que tiene millones de seguidores alrededor del mundo que continúan al pendiente de sus publicaciones en redes.

Es por eso que la bella actriz continúa compartiendo un poco de su vida privada, así como sus futuros proyectos como actriz y empresaria, por lo que una de sus publicaciones ha causado revuelo.

Y es que, como te dijimos en La Verdad Noticias, hace poco la famosa reapareció sin una gota de maquillaje y causó la admiración de muchas y muchos en redes, aunque una publicación reciente por el día de los Reyes Magos ha desatado una discusión con una de sus admiradoras.

Salma Hayek discute con una seguidora

Y es que el pasado 6 de enero la famosa compartió una fotografía de ella comiendo la tradicional rosca de Reyes, y aunque lleva mucho tiempo viviendo fuera de México, es una gran amante de la cultura y las tradiciones, motivo por el que las continúa haciendo en el extranjero.

Es por eso que el pasado día de Reyes la famosa actriz mexicana compartió en Instagram cómo disfruta de este tradicional pan junto a su querida familia.

“Como todos los años Valentina siempre lista para la rosca de Reyes y siempre se saca el muñeco. #Felizdíadelosreyes”, escribió la famosa

Sin embargo, el comentario no hizo gracia a una de sus seguidoras quien la corrigió respectoa un supuesto error relacionado con decirle "muñeco" al niño Dios.

“Eres mexicana y no sabes de tradiciones? Es Niño Dios” le puso la seguidora, motivo por el que la actriz mexicana no quiso quedarse callada y respondió ante la corrección.

“Señora, tengo 56 años comiéndome esa rosca y encontrando panaderos en todas partes del mundo que me la proporcionen. Por supuesto que sé que ese muñeco representa al niño Dios, pero no es El Niño Dios. Es un muñeco representativo que, por cierto, una tía mía se lo tragó accidentalmente en un día como éste cuando yo era niña. ¡Que vivan las tradiciones!”, puntualizó.

Aunque luego lo tomó con más calma y explicó las razones por las que llamó de esa forma a la figura que viene dentro de la rosca de Reyes

"Los tamales los termina haciendo mi mamá porque le quedan buenísimos. Sobre todo, los oaxaqueños. Y cuando digo el muñeco me refiero al muñeco representativo del niño Jesús por qué si pongo El Niño Jesús no falta quien me diga que El Niño Jesús es sagrado y que ese es un muñeco de plástico y también tienen razón Ya me antojaron los tamales de mi mami”.

Esta respuesta fue apoyada por varios comentarios de sus fans quienes enseguida secundaron a la bella actriz:

"Nadie le dice Niño Dios, todos les decimos muñeco en México”, “100% fan, me encanta como vives y compartes nuestras tradiciones aún estando fuera de México”, “Salma ignora los comentarios negativos.". dejando por zanjada la discusión.

¿Qué significa que te salga el niño Dios en la rosca de reyes?

El muñeco en la rosca representa al niño Dios oculto para evitar que el Rey Herordes lo mate

El día de Reyes es una celebración que tiene lugar en varios lugares del mundo de habla hispana, y viene heredada de su pasado como colonias de la corona española, por lo que lugares como Cuba, España, México, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia y Venezuela, son donde se lleva a cabo la celebración.

Y aunque en cada país tiene algunas diferencias, el motivo es el mismo conmeorar la tradición católica de la llegada de los reyes magos para ver a Jesús, en México se parte una rosca en la víspera del 5 o en el día 6 de enero que supuestamente simboliza el infinito amor de Dios.

Además de que dentro de esta rosca se esconde un muñeco en alusión al niño Dios, que simboliza el momento en el que Herodes manda a matar a todos los niños recién nacidos de Jerusalén, por lo que "solo una persona de buen corazón" podría encontrarlo.

Según la tradición mexicana, la persona que encuentre el muñeco o el niño Dios debe sentirse afortunada, pues esto le traerá gran suerte a lo largo del año.

