Salma Hayek luce su PEOR LOOK rumbo a los Oscars 2020

La mexicana Salma Hayek no solo es una gran actriz, sino también es reconocida en el mundo de la moda y la belleza por siempre lucir los mejores outfits en cada lugar que va. La estrella de Hollywood siempre que se presenta en los mejores eventos de cine y la televisión, luce espectacular.

Pero en esta ocasión Salma optó por un look más cómodo rumbo a los Oscars 2020. ¿Un outfit deportivo? así es, la actriz de 53 años usó en esta ocasiones lo que podría ser uno de sus peores looks, pero la entendemos, ya que al tener que viajar por largas horas y tener que esperar en el aeropuerto no iba a utilizar sus mejores stilettos y vestido de diseñador.

Salma Hayek presumió en su cuenta de instagram el outfit que eligió para dirigirse a Los Ángeles y poder presentarse el domingo en la gala de los premios más importantes del cine, donde la actriz será una de las host invitadas de los Premios Oscar.

Salma Hayek sigue luciendo radiante aún en “fachas”

A pesar de que en la actualidad la tendencia en el mundo de la moda son los outfits deportivos, la actriz Salma Hayek muy pocas veces se había dejado ver en este tipo de atuendos, sin embargo, siempre hay una primera vez. Aunque Salma no tenga el outfit más brillante, sí sigue luciendo radiante y bella.

Sin maquillaje y en “fachas”, los fans de la actriz mexicana no dudaron en admirar lo guapa que luce Salma Hayek aún en sus peores looks. Puesto que la mexicana aún a sus 53 años tiene una espectacular anatomía que cualquier mujer envidia.

Obviamente en la noche de los premios Oscar 2020 podremos ver la transformación de Salma Hayek, donde seguramente lucirá un outfit digno de una estrella de la actuación como lo es ella. Así que seguramente no te querrás perder la ceremonia de los Oscars 2020 este domingo 9 de febrero.

