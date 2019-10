Salma Hayek le hace broma a Ryan Reynolds en su cumpleaños

Ryan Reynolds está de cumpleaños, el actor encargado de dar vida a Deadpool cumplió 43 años este 23 de octubre, celebrándolo en compañía de sus amigos, familiares, y sobre todo de su esposa. El actor recibió numerosas felicitaciones, pero una de las más especiales fue, sin duda, la de Salma Hayek.

La oriunda de Veracruz, Salma Hayek, decidió vengarse de Ryan Reynolds, pues el actor suele gastar bromas a sus amigos cuando estos cumplen años, sin embargo, esta vez fue la actriz quien troleó a Reynolds con una fotografía en la que ella luce hermosa, mientras que el actor de Deadpool no luce muy bien que digamos.

“Sí, Ryan, estoy usando tu cumpleaños para publicar esta foto en la que no me veo tan mal, mientras tu te ves golpeadisimo, y también quiero aprovechar esta oportunidad para recordarte que me ibas a mandar unas botellas de tu ginebra “Aviation” para mi cumpleaños y que fue hace casi dos meses! Si quieres ver más fotos tuyas checa mis historias. Ah y por cierto, feliz cumpleaños”, le publicó Salma Hayek al actor.

Salma Hayek le hace broma a Ryan Reynolds en su cumpleaños

Para complementar la felicitación Salma Hayek compartió más imágenes a través de sus historias de Instagram, donde también aparece Ryan Reynolds no tan agraciado como de costumbre.

La publicación de Salma Hayek recibió más 388 mil likes de los fanáticos de ambos actores, quienes disfrutaron de esta cómica felicitación.

Salma Hayek le hace broma a Ryan Reynolds en su cumpleaños

Ryan Reynolds contestó por supuesto a la felicitación, asegurando que, le enviará mucha de esas botellas que tanto le ha prometido.

“Te enviaré tanta ginebra de aviación que podría arruinarte la vida. Además, su piscina ya no está llena de agua. Vamos ... toma un sorbo”, le contestó Reynolds a Salma Hayek

Salma Hayek le hace broma a Ryan Reynolds en su cumpleaños

Te puede interesar: Salma Hayek presume asombrosos jeans ¿Los usó hace más de 30 años?

No cabe duda que Reynolds ha estado pasando un cumpleaños muy divertido, después de la felicitación de Hayek.

Salma Hayek le hace broma a Ryan Reynolds en su cumpleaños

Dale clic en la estrella de google news y síguenos