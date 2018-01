Salma Hayek: la nueva presentadora en los premios Óscar 2018

Salma Hayek, es una de las presentadoras de los nominados para la 90 entrega de los premios Óscar, el cual se realizará el martes 23 de enero en el Samuel Goldwyn, Theater, en Los Ángeles.

Salma Hayek se ha consolidado como una de las máximas figuras de Hollywood, además de ser una de las figuras más influyentes en los medios de comunicación, dicho reconocimiento tiene gran valor ya que, por ser de origen mexicano, tiene una gran importancia para la población hispana de los Estados Unidos.

Al evento también acudirán figuras de grande talla internacional como Gal Gadot, Michelle Rodriguez, Zoe Saldaña, Molly Shannon, Rosario Dawson, Andy Serkis, Tifanny Haddish, Priyanka Chopra, Rebel Wison y Michelle Yeo.

Cabe mencionar que Guillermo del Toro tiene varias nominaciones por la cinta "La forma del agua", el cineasta fue ganador en la pasada entrega de los Globos de Oro, dejando atrás a cineastas de gran importancia como Steven Spielberg.

Lista de Nominados

Lista de nominados a la 90na entrega anual de los Premios de la Academia ha sido revelada al público, el gran evento que no solo para el mundo del cine si no también para el de la moda se realizará el domingo 4 de marzo en el Teatro Dolby en Los Ángeles.

Estas son los nominados a cada una de las categorías:

Mejor película: "Call Me By Your Name", "Darkest Hour", "Dunkirk", "Get Out", Lady Bird", "Phantom Thread", "The Post", "The Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing Missouri".

Mejor Dirección: "Dunkirk", Christopher Nolan; "Get Out", Jordan Peele; "Lady Bird", Greta Gerwig; "Phantom Thread", Paul Thomas Anderson; "The Shape of Water", Guillermo del Toro.

Mejor Actor: Timothée Chalamet, "Call Me By Your Name"; Daniel Day-Lewis, "Phantom Thread"; Daniel Kaluuya, "Get Out"; Gary Oldman, "Darkest Hour"; Denzel Wasington "Roman J. Israel, Esq."