Salma Hayek impacta en redes al subir foto durmiendo en Hamaca

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, Slama Hayek es una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel internacional, sin embargo, aunque lleva varios años de carrera artística, ella sigue siendo fiel a sus costumbres.

Ejemplo de esto es una reciente imagen compartida en redes, en donde aplica una de las mejores lecciones de vida que le dejó mexicno.

Salma, quien hace algunos meses se viralizó una foto suya comiendo taquitos, nuevamente vuelve a ser tendencia, por una foto durmiendo plácidamente.

La actriz se mostró descansando en la hamaca

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la actriz compartió la imagen, en donde se le ve con un traje de baño color verde azulado.

Con este atuendo la famosa deja ver sus curvas de ensueño y sus atributos superiores, lo que hizo que sus seguidores se besaran por ella.

Obtuvo su lugar en el paseo de la fama hace unos días

Hace unos días la actriz Salma Hayek Develó su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, siendo una de las pocas mexicanas en conseguirlo.

La famosa compartió en redes el enorme salto en su carrera, después de obtener una estrella en tal pasaje hollywoodense.

De hecho, la famosa vivió un ataque armado hace algunos años, por lo que cada vez que transita por ahí recuerda ese momento.

"Cada vez que pienso en Hollywood Boulevard eso es lo que recuerdo y la verdad es que esa noche cuando me fui a casa me dije : ¿Qué estoy haciendo aquí? nadie quiere que esté aquí, casi me matan hoy", dijo.