Salma Hayek impacta al aparecer sin una gota de maquillaje; así luce

Salma Hayek se roba las miradas al posar al natural.

Salma Hayek se robó las miradas de sus millones de seguidores, esto tras compartir en las primeras horas de este 2023, una fotografías presumiendo su rostro al natural, generando gran furor y consagrándose como una de las actrices más hermosas.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Salma Hayek vivió un exitoso 2022, acaparando los reflectores con sus logros y espectaculares outfits.

Sin embargo, en esta ocasión la actriz causó se ganó cientos de halagos, al lucir un look sencillo y con el rostro sin una gota de maquillaje, demostrando su belleza a todo su esplendor.

Salma Hayek posa al natural

Salma Hayek sin una gota de maquillaje causa gran furor.

La actriz y productora, en las últimas semanas, ha disfrutado de unas lujosas vacaciones en familia; sin embargo, no perdió la oportunidad de compartir sus mejores deseos para sus millones de fans, quienes quedaron impactados al ver a la actriz sin una gota de maquillaje.

“Buenos días, 2023. Feliz año a todos ustedes que me compartieron su cariño, me hicieron sentir apreciada y muchas veces me hicieron reír”, se lee en el primer mensaje de la actriz de este 2023.

En dicha postal, la mexicana posó en pijama de seda, el cabello despeinado y sin una gota de maquillaje, junto a una taza y con un hermoso paisaje de fondo.

“Siempre aprendo mucho de ustedes y espero (que) esta nueva aventura les traiga muchas bendiciones. Mil gracias a todos mis seguidores de habla hispana”, dijo la actriz, recibiendo cientos de mensajes con los mejores deseos y decenas de piropos por parte de sus seguidores.

¿Cuántos hijos tiene Salma?

Salma Hayek unicamente tiene una hija.

La guapa actriz y productora Salma Hayek está casada con el millonario empresario François-Henri Pinault, con quién tiene una hija, llamada Valentina Paloma Pinault.

Sin embargo, la famosa mantiene una gran relación con sus hijastros, Augustin James Evangelista Pinault, Mathilde Pinault y François Pinault Jr.

Salma Hayek y el magnate François-Henri Pinault son uno de los matrimonios más estables en el mundo de la farándula.

