Salma Hayek en ‘The Hitman's Wife's Bodyguard’ ¡conquista a EU en las taquillas!

‘The Hitman's Wife's Bodyguard’ es la nueva película de Salma Hayek y ha conquistado la taquilla de los Estados Unidos (EU), pues en su estreno recaudó 11.6 millones de dólares, ¡impresionante!

En La Verdad Noticias te revelamos que este filme es una comedia de acción en la que no solo aparece la famosa actriz mexicana, también sale Antonio Banderas, lo que está volviendo locos a los amantes del cine norteamericanos.

En esta nueva producción cinematográfica se puede apreciar la excelente condición física de la actriz mexicana, y es que tampoco hay que olvidar que hace poco Salma Hayek encendió Instagram con un ardiente desnudo, pero, en este filme, simplemente deja a todos con la boca abierta.

¿Quién es Salma Hayek en ‘The Hitman's Wife's Bodyguard’?

Sonia Kincaid. Foto: dallasnews.com

Salma Hayek interpreta el papel de la esposa del sicario al que el guardaespaldas Michael Bryce tenía que proteger en la primera edición del filme, así es, esta mujer es el amor de Darius Kincaid.

Es preciso indicar que ‘The Hitman's Wife's Bodyguard’ cuenta con la participación de Ryan Reynolds como el guardaespaldas y con Samuel L. Jackson, quien es el querido esposo de Sonia Kincaid, el personaje interpretado por Salma.

Nueva película de Salma Hayek se mantiene en segundo lugar

Foto: independentespanol.com

‘The Hitman's Wife's Bodyguard’ es la secuela de ‘The Hitman's Bodyguard’, donde se realza la participación de Salma Hayek quien dijo que enfrentó discriminación en Hollywood por ser mexicana, pero ahora, esto parece estar en el olvidó por en EU está ganando la posición en las taquillas, ya que en su cuarta semana de cartelera se sigue manteniendo como la segunda opción favorita, solo superada por 'A Quiet Place Part II'.

La tercera posición en las taquillas norteamericanas es 'Peter Rabbit 2: The Runawa', mientras el cuarto lugar es para The Conjuring: The Devil Made Me Do It' y el quinto para 'Cruella'.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Con información de informador.mx