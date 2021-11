Salma Hayek devela su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

La noche del pasado viernes, la actriz mexicana Salma Hayek dio un salto enorme en su carrera al develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California y fue con un profundo mensaje que la veracruzana quizo agredecer a todos sus seguidores por apoyarla durante toda su carrera y que esto abonará a que alcanzará el éxito internacional.

En la gala de la delevación a la que La Verdad Noticias tuvo acceso, pudimos observar a su amigo y compañero de proyectos Adam Sandler con quién trabajo en "Son como niños 1 y 2", la directora de "Eternals" (su más reciente cinta), Chloé Zhao y Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles.

La estrella de Salma fue colocada a pocos pasos del "Chinese Theatre", un punto muy importante en la calle de Hollywood ya que es un cine al que acuden miles de personas diariamente y un referente del lugar.

La anécdota de Salma Hayek

Como te explicabamos al inicio de la nota, Salma dio un profundo discurso en la develación de su estrella, en el contó, que cuándo apenas llevaba dos años en Estados Unidos sufrió un ataque armado cuándo caminaba en el boulevard hollywood precisamente.

"Cada vez que pienso en Hollywood Boulevard eso es lo que recuerdo y la verdad es que esa noche cuando me fui a casa me dije : ¿Qué estoy haciendo aquí? nadie quiere que esté aquí, casi me matan hoy", expresó.

En este contexto, también aseguró que llegó a ser victima de discriminación y contó como una ocasión acudió al cine y alguién comenzó a molestarla diciendole que se regresara a su país y que no se sentará cerca, además detalló que muchas productoras le cerraron las puertas e incluso le "recomendaban" que se regresará a México a hacer telenovelas.

¿Cómo inicio Salma Hayek?

Salma inició su carrera en 1988 apareciendo en diferentes telenovelas de México que es su país de origen, deseando probar suerte en Hollywood llegó a Los Ángeles en los años 90 y llegó a hacer su primera incursión en el cine con la cinta " Mi Vida Loca" en 1993.

Desde entonces le tocó "picar piedra" para avanzar en el difícil mundo de Hollywood en el que como ella ha comentado, llegó a sufrir rechazos y racismo, sin embargo nunca se rindió y hoy tiene un historial de más de 40 películas en las que destaca "del crepuúsculo al amanecer", "un impulso y loco amor", "son como niños", "preguntale al viento", "pistolero", "frida" y por supuesto "Eternals".

