Salma Hayek confesó llorar al ver "su cara morena" en traje de superhéroe

La reconocida actriz mexicana, Salma Hayek confesó este lunes que cuándo se vio caracterizada de su nuevo papel de la película "Eternals", "Ajak", no logró contener el llanto por lograr darle vida y ser parte del Universo Marvel.

Fue durante una entrevista que realizó al programa "Despierta América", la veracruzana se mostró conmovida y de forma inmediata recordó sus orígenes y lo que para ella significa portar el atuendo de un superhéroe que normalmente son interpretados por actores estadounidenses.

A un lado de Victoria Alonso, comenzó a llorar mientras decía que seguramente cumplió el sueño de muchos a través de ella.

La confesión de Hayek

"Yo estaba muy nerviosa, porque tengo claustrofobia y cuando me siento apretada y no hay ventanas ... ¡necesito respirar!, lo quiero aventar todo y me daba mucho miedo el traje, pero no les decía, porqué no quería que me corrieran, no sabía si iba aguantar", comenzó diciendo la actriz.

Salma avanzó con su anécdota aseguró que ya con el traje puesto comenzó a llorar "me solté a llorar, no así de telenovela, pero me solté a llorar y dije ¿qué pasó aquí?..... vi mi cara.... vi mi cara morena en el traje de héroe y al momento vi mi cara de niña que tuvo tanto valor para soñar en grande y en ese instante vi la cara de todas las niñas y entonces me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, sino que adentro de esa puerta íbamos todos los latinos que hemos esperando este momento.

¿Donde se estrenará Eternals?

La nueva entrega del universo Marvel tuvo su premiere en Los Ángeles, California el pasado 18 de octubre, sin embargo el estreno oficial es para los países europeos este próximo 3 de noviembre y los países en América Latina el 4 de de este mismo mes y siendo el último Estados Unidos el día cinco.

"Los Eternos" se sabe hasta el momento que son una raza de seres inmortales con poderes sobrehumanos que han vivido en secreto en la tierra durante miles de años y nunca han intervenido hasta ahora que una amenaza real cierne sobre la humanidad.

