Salma Hayek confesó haber sido discriminada en Hollywood (VÍDEO)

La famosa actriz, Salma Hayek, es una de las pocas celebridades mexicanas que han logrado alcanzar la cima del éxito dentro de una de las industrias más grandes e importantes que existe en el mundo; Hollywood.

Salma Hayek, se abrió paso a la pantalla internacional con películas como "Del Crepúsculo al Amanecer" y "Pistolero", pero mucho tuvo que ver también el gran apoyo del director Robert Rodríguez.

El trabajo y talento de la veracruzana, Salma Hayek, dieron frutos y la colocaron dentro de un exclusivo nicho de actores y tras haber alcanzado el punto más alto de su carrera, la actriz contrajo matrimonio con el millonario empresario François-Henri Pinault.

Fue precisamente este último detalle el que le ha traído varios dolores de cabeza a Salma Hayek, pues en la más reciente entrevista que la veracruzana dio a un importante medio internacional, aseguró fue categóricamente discriminada por casarse con un millonario.

En la plática que sostuvo con la revista, Salma Hayek aprovecho el espacio para hablar acerca de su próximo proyecto cinematográfico, 'The Hummingbird Project' y temas como el racismo dentro de Hollywood y el sensible caso del "monstruo" Harvey Weinstein. En donde aseguró que hay personas que se sienten intimidadas por ella.

"Mucha gente está sorprendida de que me casé con quien me casé. Incluso ahora hay muchos intimidados por mí. Es otra forma de mostrar racismo: no pueden creer que esta mexicana terminó con la vida que tiene. Se sienten incómodos junto a mí”, detalló.