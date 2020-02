Salma Hayek con vestido TRANSPARENTE se lució en Festival de Cine de Berlín

La actriz mexicana Salma Hayek de 53 años ha vuelto a hacer de las suyas en la alfombra roja de del reciente Festival de Cine de Berlín, pues ha lucido un atuendo que ha dejado a más de uno paralizados por su belleza.

No queda duda que cuando se trata de los mejores eventos, Salma Hayek es una de las más distinguidas celebridades que resaltan por porte, es por eso que en esta ocasión le apostó a un look dramático, elegante y de lo más romántico con el que ha conquistado el Festival de Cine de Berlín.

El vestido bohemio de Salma Hayek

Salma Hayek con vestido TRANSPARENTE se lució en Festival de Cine de Berlín

Sin duda alguna la mexicana volvió a poner en alto sus raíces, talento y estilo en uno de sus vestidos más imponentes que ha presumido en una alfombra roja, ya que el look con el que causó sensación fue un vestido negro largo; con holanes, y transparencias, diseñado por nada más y nada menos que Alexander McQueen.

Peso eso no fue todo, la mexicana complementó su outfit con varias capas de collares, sandalias con plataforma y arracadas, logrando así un estilo bohemio, que además lució un cinturón integrado en este vestido de primavera 2020 que resultó ser un detalle de lo más favorecedor para Salma, quien potenció su silueta curvilínea con clase y elegancia mientras posaba para todas las cámaras del evento.

Hay que destacar que Salma Hayek asistió a la Berlinale para presentar su nueva película, The Roads Not Taken, en donde la mexicana acaparó todos los flashes al derrochar estilo pero sobre todo carisma, posando para los paparazzi con el humor que tanto la caracteriza.

TE PUEDE INTERESAR: Salma Hayek se muestra al natural y las redes colapsan

Salma Hayek con vestido TRANSPARENTE se lució en Festival de Cine de Berlín

Cabe destacar que su look de Salma Hayek causó impresión, sus anillos no se quedaron atrás, al resaltar con diseños 3D y de oro, destacando el lujo de Salma, quien también acertó al elegir un manicure nude de Essie -para que así sus joyas brillaran al máximo y mucho después reunirse con su compañera de la cinta, Elle Fanning, quien eligió un look floral de Rodarte, además de mostrarse de lo más divertida junto a Salma.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana