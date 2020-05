Salma Hayek celebra con una tierna foto que Johnny Depp se unió a Instagram

La guapa actriz Salma Hayek dejó cautivados a sus millones de fans al compartir una tierna fotografía junto a un actor de Hollywood; la famosa le dio la bienvenida a Johnny Depp, quien se unió a Instagram.

Hace un par de semanas la estrella se unió a las redes sociales, por lo que diversos famosos del medio han comenzado a seguir la cuenta oficial de Depp. Una de las actrices mexicanas compartió un tierno momento junto al actor.

Salma Hayek dejó impresionados a sus seguidores de Instagram al revivir un recuerdo de sus comienzos en Hollywood, donde lucía un rostro bello, pues ahora a sus 53 años de edad sigue siendo atractiva incluso con algunas canas.

Salma Hayek y Johnny Depp

La veracruzana optó por presumir a sus fans una emotiva fotografía junto al protagonista de "Piratas del Caribe"; ambos lucían muy guapos cuando estuvieron participando en la película "Once upon a time in Mexico", que fue lanzada en el año de 2003.

"Bienvenido Johnny Depp a Instagram". Comentó la famosa.

Aquella fotografía que compartió la actriz para presumir que el actor de Hollywood apareció en las redes sociales, ha obtenido miles de reacciones y diversos comentarios de sus fans, quienes han mostrado su emoción de estar más de cerca del actor.

El actor estadounidense de 56 años de edad ha recurrido a las redes sociales para compartir algunos momentos de su vida y por supuesto sus admiradores esperan con ansias el regreso del famoso en los cines.

Recordamos que Johnny Depp rompió récord de seguidores al superar su primer millón en Instagram en tan solo un día de haber creado su cuenta oficial, por lo que sus fans se mostraron muy ansiosos por el famoso, quien ha atravesado por momentos difíciles en su vida tras la polémica con su ex esposa.