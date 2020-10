Salma Hayek: El día que la actriz conquistó la televisión alemana con ESCOTAZO/Foto: Hot Celebrities

¿Cometiste brevemente el error de olvidar que Salma Hayek es la mujer más sexy y genial de Internet?

No hay problema, tenemos un recordatorio listo y esperando, esta vez, con un retroceso a un programa de entrevistas alemán gloriosamente extraño que implica hacer que sus invitados famosos completen desafíos escandalosos cuando pierden una apuesta.

Hayek, siempre dispuesta a burlarse de sí misma (y sí, publicar alguna que otra trampa para la sed, porque con ese cuerpo sería criminal no hacerlo), compartió su propio castigo por perder una apuesta en un nuevo y divertido video de Instagram: Usar un dirndl bávaro tradicional a pedido específico de Karl Lagerfeld.

Si bien Hayek modelando un dirndl en cualquier día es definitivamente una apariencia digna de televisión, esta situación se hizo un poco más apretada por el hecho de que todavía estaba amamantando a su hija Valentina en ese momento, explica la actriz. Y el video que salió de ella definitivamente nos está haciendo suspirar.

Salma Hayek enloqueció con el escote de su dirndl

Hayek le dio la bienvenida a su pequeña hija Valentina en 2009 con su esposo François-Henri Pinault, y aparentemente apareció en el programa alemán “Wetten Dass…?” ("¿Apuesto a que ...?") Poco después.

“Cuando todavía estaba amamantando a mi bebé Valentina, perdí una apuesta en el programa alemán 'Wetten Dass ...?' y mi pérdida fue ponerme este hermoso dirndl tradicional que @karllagerfeldme convenció de usarlo, ¡aunque apenas podía ponérmelo!" Hayek escribe debajo del video de recuerdo.

"¿Cómo le dices "no" a un rey de la moda?”, expresó Salma.

Es cierto, sería bastante difícil decir que no a Karl Lagerfeld. Y no es que Hayek no luzca este look, desde sus tacones de plataforma altísimos hasta sus trenzas cuidadosamente atadas.

Para todos los fanáticos bávaros de Salma Hayek, qué día tan maravilloso debe haber sido este. Y felicitaciones, como siempre, a la súper sincera Hayek por hacernos saber que, cuando mira este video, todo lo que recuerda es que estaba amamantando a Valentina entre apariciones y cuán difícil era atar este dirndl de lo habitual. ¿Te gusta cómo lucía Salma Hayek?