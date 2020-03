Salma Hayek: Así será su CONTUNDENTE protesta en el paro #UnDíaSinMujeres  

La actriz veracruzana Salma Hayek ha dado un gran ejemplo a sus seguidoras, luego de que publicara que es lo que hará en el paro nacional #UnDíaSinMujeres, al que se une desde donde se encuentra.

Tal parece que la famosa actriz Salma Hayek, ha mostrado todo su apoyo al movimiento 'Un Día Sin Nosotras', y aunque no se encuentra en México aseguró que participará de donde se encuentre, por ello dio un gran ejemplo a través de las redes sociales.

Fue el pasado este 8 de marzo, que la actriz Salma Hayek empleó su cuenta de Instagram para realizar publicaciones con respecto al Día Internacional de la Mujer, pero eso no fue todo, pues poco después sorprendió con otra publicación.

En la última publicación a través de sus redes sociales la veracruzana de hueso colorado, dejó un mensaje para solidarizarse con la iniciativa 'Un Día Sin Nosotras' y aclarar que sus redes sociales entrararán en paro, ya que también se suma al movimiento de México.

“Sé que hoy he estado muy activa en Instagram, pero mañana no lo toco, mañana no trabajo, mañana no compro, me uno a la lucha de las mujeres mexicanas para combatir el feminicidio".