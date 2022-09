Salió del closet y fracasó en TV Azteca ahora deja Televisa y vuelve a VLA

Una polémica actriz que salió del aire luego de fracasar estrepitosamente en TV Azteca ha sorprendido a todos los televidentes debido a que este domingo 18 de septiembre reapareció en el programa Venga La Alegría: Fin de semana.

Se trata de Bella de la Vega, quien formó parte de las filas de Televisa antes que su esposo José Ángel García falleciera a principios de 2021, por lo que visitó el foro de VLA para dar un anuncio.

Y es que como te dijimos en La Verdad Noticias, Bella de la Vega se encuentra en una polémica con Gael García, pues el actor evita hablar de la relación que tuvo la modelo con su padre.

Bella de la Vega aparece en VLA

Bella de la Vega afirma que los hijos de José Angel García le deben respeto por ser su última esposa

La actriz que grabó varios episodios de La Rosa de Guadalupe, programa del que su marido era productor, dejó Televisa para llegar a las filas de TV Azteca, en esa empresa debutó en Survivor México, donde dio mucho de qué hablar por su forma de competir.

Meses más tarde participó en el reality matutino ¡Quiero cantar!

Bella llegó a VLA para reaccionar al desaire que le hizo su ex hijastro Gael García Bernal, pues resulta que en su llegada a México, los reporteros cuestionaron al actor sobre la última esposa de su padre y de inmediato se negó a contestar.

Bella de la Vega afirmó que pese a quien le pese, ella fue la última esposa del productor por lo que sus hijos le deben respeto.

"Hasta cierto punto, he pensado en violencia de género, porque yo soy la mujer que amó a su padre los últimos años de su vida, los instantes de la vida de José Ángel fue junto a mí".

Además le dijo al actor que ella fue la única que estuvo en el lecho de muerte del productor, pues dijo que el actor se negó a estar presente durante la agonía del productor

“Mi esposo le llamaba a Gael y no respondía simple y sencillamente no estuvo, de eso es lo que no quiere hablar de esas cosas, no de Bella de la Vega".

Te puede interesar:¿Por qué a Diego Luna y Gael García se les conoce como Los Charolastras?

¿Quién es Bella de la Vega?

Bella de la Vega es una actriz y modelo

Bella de la Vega es una actriz de teatro y televisión que ha colaborado en distintos proyectos tanto de TV Azteca como de Televisa, sus papeles más destacados han sido en La Rosa de Guadalupe, una de las más populares series en México.

Además también participó en la segunda temporada de Survivor México, en donde se convirtió en las primeras eliminadas. Durante su participación argumentó que se sentía muy triste por el fallecimiento de su esposo.

Ahora se dedica a la venta de contenido exclusivo e incluso ha hecho un video junto a otra mujer.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram