Sale el sol: Ana María Alvarado revela porqué no se fue

La pelea en pleno programa en vivo que tuvo Gustavo Adolfo Infante con Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado ha empezado a tener estragos para el comunicador de noticias del mundo del espectáculo, pues ha salido a la luz mucha información alrededor de Gustavo Adolfo.

Después de que Imagen TV obligara a Gustavo Adolfo a disculparse con sus compañeras por los comentarios que emitió sobre sus compañeras, muchos ex compañeros del comunicador han salido a dar sus testimonios sobre cómo ha sido trabajar con él.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, esto provocó que Michelle Rubalcava saliera a scarle los trapitos sucios a Gustavo Adolfo al que acusó de tener una fijación con él.

Ana María Alvarado revela por que no abandonó Sale el sol

Luego de que sse volvieran tendencia por la pelea que protagonizaron en el programa matutino de Imagen Televisión, Ana María ha dado una entrevista al programa de Youtube, Chisme No Like, donde habló sobre el hecho.

Ahí Javier Ceriani y Elisa Beristain platicaron ella y le preguntaron sobre el ambiente de trabajo, a lo que Ana María se sinceró y admitió que evidentemente ha habido una ruptura en la relación entre ellas y Gustavo, pero recalcó que mientras se mantenga de manera meramente profesional podrán seguir tabajando.

Asimismo aseguró que las afirmaciones de que no lleva exclusivas a Sale el sol es mentira, porque si ha contribuido al programa, aunque apuntó que tal vez Gustavo no sepa acerca de su trabajo pues no es su jefe en ese programa.

Además lanzó una indirecta hacia Adela Micha, al decir que ni ella ni Joanna tenían por qué irse de la producción, dando a entender que quien debería irse por dignidad es el mismo Gutstavo Adolfo.

Los periodistas aseguraron que el día de mañana se entrevistarán con Joanna Vega-Biestro para saber su opinión, además de que también mostraron su interés por traer a Gustavo Adolfo para que diera su versión, a lo que Ana María contestó que estaría bien que exponga su versión de los hechos, pero que eso dependerá del periodista de espectáculos.

¿Dónde ver Sale el Sol?

El programa puede ser visto de lunes a viernes de 9 a 12:30 pm

Sale el sol es un programa de televisión matutino que se transmite por la señal de Imagen Teelvisión desde el 17 de octubre de 2016, donde compite con los otros programas como Hoy y Venga La alegría.

Como ya hemos dicho puede ser sintonizado en televisión de lunes a viernes en punto de las 9 a las 12:30 pm, además de que los domingos está de 10 am a 1 pm,.

La producción también puede ser vista en su canal oficial de Youtube donde se comparten las secciones del programa, además del programa completo.



