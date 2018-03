Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Estamos en plena celebración de la convención más importante del mundo, hablamos del San Diego Comic Con, sede de grandes momentos y revelaciones tanto de películas como series pero especialmente todo lo referente al mundo de los superhéroes. Y Warner quiere conquistar a sus fans por eso hoy sale el nuevo tráiler de 'Justice League'. Tras el alucinante teaser de 'Ready Player One' ha presentando un épico tráiler de 'Justice League' que dura 4 minutos. El cual como era de esperarse tiene tanto opiniones positivas como negativos. Para mucho este tráiler tiene todo lo que un fan de DC puede esperar, y más. Las grandes novedades respecto al anterior avance son que presenta al villano Steppenwolf y adelanta el regreso de Superman. Podemos ver al recién equipo de superhéroes unidos tras la muerte de Superman con un mantra: "no puedes salvar al mundo solo". Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), The Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) y Cyborg (Ray Fisher) unen sus fuerzas para salvar la Tierra de una amenaza casi invencible, demasiado poderosa para combatir por separado. 'Liga de la Justicia' se estrena el 17 de noviembre con doble firma en la dirección: Zack Snyder y Joss Whedon. Como ya mencionamos los integrantes tienen una frase que forma parte de del nuevo póster de la película que también fue presentado este día: ¿Quién será que llega al final del tráiler al encuentro con Alfred? ¿Linterna Verde? o ¿Superman? Los actores Henry Cavill, Jeremy Irons, J.K. Simmons, Amy Adams, Diane Lane, Robin Wright, Connie Nielsen, Amber Heard, Willem Dafoe, Billy Crudup y Jesse Eisenberg completan el extenso y espectacular reparto de la película de Warner y DC Films.

Disfruta del trailer aquí: