Sale del closet hija de famoso conductor del Programa Hoy

Un famoso conductor del Programa Hoy ha causado mucho furor en las redes sociales y es que recientemente su hija habría usado un espacio para salir del closet y aceptar públicamente.

Tal parece que en el marco de la más reciente marcha del orgullo gay, Camila Araiza, hija del actor y conductor, Raúl Araiza, reveló sus preferencias, pues la joven acudió con su pareja y un grupo de amigos a la celebración Pride que se llevó a cabo en la Ciudad de México (CDMX), pero además compartió su sentir con sus seguidores de Instagram.

La hija de Raúl Araiza coloco un mensaje que dice: "Querido diario, una vez más; me siento completita y libre, amada y agradecida con todas las almas que me acompañan el día de hoy a celebrar el amor incondicional en todas sus formas".

En su mensaje la hija del famoso conductor del Programa Hoy ha dicho: "ya no tengo miedo de ser yo. Me cuesta encasillarme, especificarme, explicarme, justificarme, pues soy más que un nombre, edad, género, más que un cuerpo. Que todo me lo debo a mí porque ese es el amor propio y esa es mi misión más grande".

Además, la bella Camila Araiza expresó que: "hay una sociedad muy extraña en este planeta, pero cada vez nos volvemos más resilientes y conscientes, eso me da mucha esperanza para esas semillitas que reencarnarán por acá dejándoles un mundo más suave".

En una foto presentó a su pareja

"Hoy entiendo que he sido todo, que el género no existe sólo es un cuerpo qué utilizamos para experimentar esta experiencia llamada vida, qué el único origen de nuestro ser es el amor universal. Almas somos y almas amamos. Que hoy encontré a un alma igual que la mía y sí, esto existe. Somos y venimos de lo mismo".

Ese fue parte del mensaje de la bella y talentosa Camila Araiza, quien presumió también que tiene una relación con la modelo Camila Solórzano Arouesty.

Cabe destacar que por ultimo la hija de Raúl Araiza contó: "casi me desmayo en la marcha y me tuvieron que dar una coquita. Muy abrumador, pero fuera de eso fue mi primer pride y festejé a lo máximo. Amo a todes mis amigues".

