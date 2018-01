Sale a la luz el primer tráiler de Ant-Man and The Wasp

Marvel ha querido darnos una sorpresa presentando el primer tráiler de la última película que presentará el estudio en 2018 tras Black Panther y Vengadores: Infinity War.

Ant-Man and The Wasp

Paul Rudd está de vuelta en su papel del Ant-Man, esta vez vuelve a lado de Evangeline Lilly como The Wasp, y Michael Douglas como el científico Hank Pim.

La sinopsis oficial de Ant-Man and The Wasp marca que podría tratarse de una aventura aislada del resto del Universo Cinematográfico de Marvel:

Mientras Scott Lang (Paul Rudd) busca el balance de ser tanto un superhéroe como un padre, Hope van Dyne (Evangeline Lilly) y el Dr. Hank Pym (Michael Douglas) le presentan una nueva misión urgente, que encuentra a Ant-Man peleando junto a The Wasp para descubrir juntos algunos secretos de su pasado.

Su estreno en Estados Unidos, está programado para el 6 de Julio de este año,

Existen pocos detalles conocidos sobre la cinta. Pero se sabe que Peyton Reed volverá como director, contando ahora con cinco guionistas, entre ellos el propio Paul Rudd, para narrar esta nueva aventura.

Ant-Man and the Wasp está programada para estrenarse el 4 de julio de 2018 en Estados Unido, dos meses después de Avengers: Infinity War. Aún no hay fechas confirmadas para el resto del mundo.