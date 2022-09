Sale El Sol aumentó su rating tras pelea de Gustavo Adolfo Infante

La actitud del periodista en Sale El Sol ha indignado al público televidente.

Hace unos días te dimos a conocer que Gustavo Adolfo Infante protagonizó una fuerte pelea en la sección ‘Pájaros en el alambre’ del programa matutino Sale El Sol, en la cual amenazó con abandonar la emisión si no despedían a su compañera Joanna Vega-Biestro.

Luego de asegurar que su trabajo estaba siendo demeritado y de acusar a sus compañeras de no traer exclusivas al programa como él, Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro no dudaron en defenderse y le señalaron que estaban al aire, por lo que no era el momento indicado para pelear.

Gustavo Adolfo Infante pide disculpas por lo ocurrido esta mañana en el programa Sale el Sol. #ComaNews pic.twitter.com/VUQ2GfsXcA — La Comadrita (@LaComadritaOf2) September 8, 2022

Ante tal escándalo que desató este incidente, el periodista no tuvo más remedio que disculparse con ellas y con la audiencia de la cadena Imagen Televisión, quien ha recibido peticiones por parte de las celebridades y el público en general, quienes le exigen su despido.

Sale El Sol aumenta su rating

El pleito entre los presentadores generó más de 50 mil puntos de audiencia.

Por medio de su cuenta de Twitter, el periodista Gil Barrera, quien también es director editorial de la revista TVyNovelas, reveló que la pelea benefició al programa Sale El Sol en cuestión de rating, pues increíblemente aumentaron más de 56 mil puntos de audiencia.

Hasta el jueves, la emisión matutina de Imagen Televisión había manejado un rating de entre 203 mil y 272 mil puntos de audiencia pero un día después de la pelea, es decir el viernes, registraron un rating de 328 mil. Teniendo en cuenta esta información, más de un cibernauta asegura que el escándalo fue planeado pero bien se sabe que esto no fue así.

¿Quién es Gustavo Adolfo Infante?

Pese a su destacada labor en el periodismo, el titular de 'De Primera Mano' es considerado un personaje polémico de la farándula mexicana.

Gustavo Adolfo Infante es un presentador de televisión y periodista mexicano que hoy en día forma parte del elenco estelar de Imagen Televisión. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, en los últimos meses ha destacado por las constantes polémicas en las que se ha visto involucrado a lo largo de casi 40 años de trayectoria.

