Salario: ¿Cuánto dinero ganaba Pablo Lyle al año?

Pablo Lyle actualmente sigue en arresto domiciliario y cuando el actor tuvo su audiencia hace unos meses, solo respondió un par de preguntas de su abogado frente al juez y lo que más resaltó para la prensa fue que Pablo afirmó que no tenía propiedades y que su sueldo era de 27,000 dólares al año.

Pablo Lyle ganaba más de 27,000 dólares

Al inicio la fiscal estatal pidió un millón de dólares pero hasta el momento no se tiene certeza si esto ha cambiado pues la victima falleció días después del incidente. Sin embargo su juicio será en el 2021 y este definirá su futuro.

Pablo Lyle tenía una buena vida

En su cuenta de Instagram se puede observar que Lyle tenía una vida llena de lujos y viajes y no es para menos ya que en ese tiempo estaba reciente su participación en Mirreyes vs Godinez y en la serie Yankee de Netflix.

Lyle tenía suficientes ingresos como para poder vacaciones seguido con su familia, en sus fotos en instagram se puede ver que tiene una gran relación con su esposa (Ana Araujo) e hijos a quienes seguramente extraña mucho.

Pablo ha tenido que permanecer en Estados Unidos ya que las autoridades no le concedieron el permiso de regresar a México por que las leyes mexicanas podrían haberlo protagido y por consiguiente había probabilidad de no regresar a Miami, así que este permiso no fue aprobado.

¿Crees que en el 2021, Pablo Lyle recupere su libertad?