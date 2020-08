Saitama de One Punch Man y otros 4 personajes más fuertes que All Might

Los movimientos característicos del protagonista de One Punch Man han proporcionado a la comunidad del anime innumerables horas de entretenimiento y recuerdos. Saitama tendrá su clásico “one punch” (un solo golpe) con el que destroza todo, pero también consigue dar una gran sensación de poder y fuerza.

Hay pocos animes en la actualidad que celebran la idea del movimiento característico con más cariño que My Hero Academia.En un mundo donde los superpoderes y la comercialización lo son todo, esta serie ha proporcionado una tonelada de nuevos juguetes verbales para que los fanáticos jueguen.

Y hay pocos movimientos en la serie de Boku no Hero Academia que alguna vez hayan sido tan poderosos o tan ridículamente nombrados como el icónico United States of Smash de All Might. Aquí hay algunos personajes de anime que podrían sobrevivir a toda esa libertad y Saitama es quien lidera esta lista.

Saitama - One Punch Man

All Might es sin duda uno de los superhéroes más famosos de la Tierra del Sol Naciente. Sin embargo, por fuerte y confiable que sea Toshinori, no es el superhéroe más famoso o poderoso que ha salido del anime últimamente. Ese honor es para el calvo favorito de todos, Saitama.

Él tiene un golpe cruzado dominado que podría dar escalofríos incluso a los escritores de Superman. Todo el truco de Saitama es ser hilarantemente poderoso sin una buena razón y vaya que a los fans les encanta verlo combatir en el anime.

Si bien All Might tiene su “Quirk” One For All para respaldar los United States of Smash, ningún sistema mágico podría vencer el poder puro de la exageración pensada por ONE, escritor de One Punch Man.

Ban - Nanatsu no Taizai

Foto: Nanatsu no Taizai

En un mundo más justo, Ban de Nanatsu no Taizai no podría sobrevivir a la última técnica de All Might. Con el cuerpo de un humano normal, el “Pecado de la Codicia” sólo podría proporcionar tanta resistencia como la rama de un árbol.

Sin embargo, el mundo del anime no siempre es justo y Ban proviene de una de las series más ridículamente publicitadas y escritas. Este personaje se volvió inmortal y obtuvo un poder regenerador eterno. Incluso si All Might fuera capaz de repartir más de un “US Smash”, todavía no sería suficiente para acabar con el Zorro de la Codicia.

Goku - Dragon Ball Z

Foto: Dragon Ball Z

No es necesaria ninguna presentación aquí. Son Goku es solo uno de los personajes más poderosos y posiblemente sobrescritos de todo el anime (aunque no es que a los fanáticos les importe).

Goku es la encarnación pura de poder superar cualquier rareza, sin importar cuán abrumadora a nivel cósmico pueda ser una tarea o un oponente. All Might pudo haber sido capaz de destruir una manzana entera con su mejor movimiento, pero el saiyajin ha tenido que defender secciones enteras del universo.

Con ese nivel de poder y experiencia detrás de un personaje shonen, lo único que All Might puede hacer es proporcionar una brisa agradable. Después de todo, Goku tiene sus “muchas transformaciones” de Super Saiyajin y ni siquiera nombremos su reciente Ultra Instinct.

Kars - JoJo's Bizarre Adventure

Foto: JoJo's Bizarre Adventure

JoJo's Bizarre Adventure alberga muchos personajes dominados que podrían intimidar a All Might con solo posar. Uno de los más poderosos de la serie es un vampiro nativo americano que pudo ascender al ser perfecto.

Este sería Kars, el creador de las infames Máscaras de piedra de la serie. Con solo sus habilidades de vampiro, él es una fuerza temible y sostenible que probablemente podría sobrevivir al fuerte golpe de All Might, aunque con alguna fuente de sangre a mano.

Sin embargo, una vez que el Hombre del Pilar se convierte en la Forma de Vida Definitiva, todas las apuestas están canceladas, ya que Kars es capaz de resistir cualquier golpe y asumir cualquier forma necesaria para asumir el reino mortal.

Madoka - Puella Magi Madoka Magica

Foto: Puella Magi Madoka Magica

Si bien All Might podría tener la pelea de su vida con cualquiera de los héroes shonen enumerados aquí, hará un esfuerzo humillante contra una de las chicas mágicas más poderosas e incluso aterradoras de todos los tiempos.

Madoka Kaname es una chica mágica que deseaba evitar que todas las chicas mágicas se convirtieran en brujas. Para hacerlo, a ella se le otorgó esencialmente la divinidad para cuidar a todas las niñas mágicas del pasado, presente y futuro, utilizando el poder de buceo para proteger a las niñas con poderes increíbles.

No hay duda de que esto será mucho para que All Might lo procese. Madoka no tendrá los mismos problemas al enfrentarse a los Estados Unidos de Smash. Con este personaje termina la lista y nuevamente recordamos que Saitama de One Punch Man no tiene problemas para vencer al One For All.