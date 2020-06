Saint Seiya: Cosplayer peruana recrea a la Diosa Athena ¡Hermosa!

La cosplayer, actriz y conductora de televisión Pamela R. Villafuerte, es una chica de origen peruano con gusto por las series de anime. En esta ocasión decidió compartir un encantador cosplay de la Diosa Athena o “Saori Kido”; quien es uno de los personajes principales en los Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya).

Cosplay de la Diosa Athena se hace viral

Según informó La República, la cosplayer compartió los resultados de sus fotografías en su página de Facebook y su cuenta de Instagram; algo que de inmediato llamó la atención de los fans de Saint Seiya. Ella es una talentosa joven que ha recibido muchos elogios por sus disfraces y que al mismo tiempo logra rendirle homenaje a sus personajes favoritos.

En una de sus publicaciones de Facebook recibió más de 360 me gusta y aquí se apreció a detalle una vestimenta muy parecida a la que luce Saori Kido en el anime de Masami Kurumada. La joven peruana completó su cosplay con una larga peluca morada, accesorios de joyas en los brazos, cuello y abdomen; al igual que el Báculo o cetro de Nike.

Mira el cosplay de la Diosa Athena

De igual forma, una de sus publicaciones de Instagram ya superó los 522 me gusta en menos de 48 horas y una reciente instantánea con otro ángulo de su cosplaying de Athena, lleva más de 126 me gusta en menos de 2 horas. ¡Felicidades Pamela! No hay duda que este arte de caracterización, es una inspiración para los fans del anime y en especial de los Caballeros del Zodiaco.

“Saori Kido / Athena me enseñó que ser alguien importante conlleva a tomar decisiones importantes”

Sobre el anime de Saint Seiya

El anime de Saint Seiya estrenó en 1986 y es considerado un clásico, además está inspirado de una serie de manga que fue publicada por primera vez en 1985 por la Shūkan Shōnen Jump. La obra sigue recibiendo otras adaptaciones tanto para la pantalla chica como para el cine; esto por medio de su legítimo estudio de animación Toei Animation.

Te puede interesar: Food Wars: Sky presume un SEXY cosplay de Alice Nakiri

Al parecer la cosplayer Pamela R. tiene un amor en particular con las series de Toei Animation, pues anteriormente recibió muchos elogios por su cosplay del Androide 18 y Bulma de Dragon Ball; personajes creados por el mangaka Akira Toriyama. En cuanto a la serie de Saint Seiya, se conoce que la plataforma de Netflix la tiene disponible en su catálogo.