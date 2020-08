Sailor Moon y la vez que DEMANDÓ a Nintendo por millones de dólares

La edición de ‘Punch Out!!’ lanzada por Nintendo Wii en 2009 dio la oportunidad a los jugadores de contar con la participación de Sailor Moon entre sus gráficos, pero esta pequeña inclusión de uno de los animes más emblemáticos de la historia le costó a la empresa de videojuegos una demanda por millones de dólares.

El encargado de realizar esta nueva edición de ‘Punch Out!!’ fue el estudio de Next Level Games, quien pensó que sería una buena idea incluir entre sus gráficos un pequeño “easter egg” de Sailor Moon, ya que en el juego se observa al jugador Piston Hondo leyendo el manga de este popular anime antes de iniciar el combate.

Pero lo que Nintendo no sabía es que los desarrolladores de Next Level Games decidieron incluir esta referencia del manga creado por Naoko Takeuchi sin solicitar un permiso ante Kodansha, la editorial japonesa que lo publicó en la década de los 90's ni haber tenido una plática con Bandai, quien en ese entonces tenía los derechos del anime para videojuegos.

'Punch Out!!' es un popular juego de Nintendo Wii.

Nintendo tuvo problemas con la marca Sailor Moon

Este percance provocó que Next Level Games se viera obligado a pagar más de dos millones de dólares a Nintendo como compensación por los problemas que la inclusión de Sailor Moon en el popular videojuego de boxeo provocó, también se tuvo que parar la producción del videojuego para eliminar el “easter egg” y por obvias razones se despidieron a los involucrados.

'Punch Out!!' incluyó imágenes del manga de Sailor Moon en su edición del 2009.

Por otra parte, la exitosa empresa de videojuegos tuvo que llegar a un acuerdo económico con Bandai por hacer uso indebido y no autorizado de sus personajes en uno de sus títulos aunque no se conoce cuál fue el monto exacto de la indemnización; ambas empresas no quisieron hacer público esta lamentable situación.

La segunda producción de ‘Punch Out!!’ realizada por Next Level Games para Nintendo Wii ya no cuenta con el “easter egg” de Sailor Moon, pero en Youtube se encuentra un pequeño vídeo donde se comprueba el costoso error que sufrió la empresa de videojuegos por culpa de un homenaje no autorizado.

