Sailor Moon celebrará su cumpleaños con una increíble sorpresa

Se acerca una fecha muy importante para todos los fanáticos del Sailor Moon ya que en un par de semanas estaremos celebrando el cumpleaños de Usagi y Chibiusa Tsukino por lo que la empresa japonesa Premium Bandai dio a conocer que tiene preparada una gran sorpresa.

Y es que no se puede negar que Sailor Moon ha logrado convertirse en una de las series anime más emblemáticas de la historia ya que no hay persona que no se haya reído a carcajadas con las aventuras de sus protagonistas y tampoco hay mujer que no haya evitado caer rendida ante los encantos de Tuxedo Mask.

Premium Bandai prepara nuevos productos de Sailor Moon

El próximo 30 de junio se conmemora el cumpleaños de Usagi Tsukino y su hija Chibiusa, dos de los personajes más emblemáticos del anime Sailor Moon y para celebrarlo se ha anunciado que la compañía Premium Bandai ha lanzado junto a la tienda oficial de la serie una línea de productos oficiales, los cuales sin duda alguna han fascinado a todos los fanáticos de la serie.

Se sabe, gracias a imágenes que ya circulan en las redes sociales, que el diseño principal de esta nueva campaña conmemorativa del cumpleaños de Sailor Moon incluye una adorable ilustración de Luna junto a un pastel, la cual será incluida en los diversos productos que por tiempo limitado Premium Bandai ha lanzado al mercado como cojines, bolsos y espejo.

Esta nueva colección estará disponible para su reserva en el sitio web de Premium Bandai hasta el próximo 30 de junio y posteriormente se procederá a su entrega a los respectivos compradores en el mes de julio para luego lanzar una segunda línea de productos el 9 de julio, de la cual se desconocen los detalles pero se espera que sea igual de increíble que la primera.

