Sailor Moon: Todo lo que debes de saber sobre el Reino Lunar

Hacia finales de 1991, el anime y el manga cambiaron para siempre cuando Pretty Guardian Sailor Moon debutó en las páginas de la revista Nakayoshi. Poco después, el anime hizo su estreno y ambas se convirtieron en un gran éxito en Japón y jugarían un papel muy importante en el auge internacional del anime y el manga en la década de 1990.

Entonces, ¿quién es el creador original de Sailor Moon? Sería Naoko Takeuchi de la prefectura de Yamagata. Si bien siempre quiso ser una artista de manga desde su infancia, ante la insistencia de su padre, estudió química como alternativa si el trabajo como artista de manga no producía ningún resultado.

¿Cómo inició Sailor Moon?

Gran parte de las experiencias de la vida de Takeuchi influirían en su obra maestra inmortal. Durante su tiempo como estudiante, participó en los clubes de manga y astronomía de su escuela, y muchos elementos del espacio exterior obviamente juegan un papel en su creación.

Durante sus años universitarios, trabajó como Miko o como doncella en un santuario sintoísta, y lo usaría con Rei. Sin embargo, como se muestra en el anime y manga originales, Usagi o Sailor Moon no eran las Sailor Senshi originales.

Durante el verano de 1991, Code Name wa Sailor V debutó en la revista RunRun. Como todos los fanáticos incondicionales saben, Sailor V es Sailor Venus o Minako Aino.

La historia tiene lugar un año antes de Sailor Moon y muestra cómo conoció a Artemis, cómo obtiene sus poderes y cómo su historia se entrelaza con Sailor Moon.

El manga se convirtió en un éxito instantáneo y Toei quería convertirlo en un anime. Inicialmente, se iba a hacer un OVA de Sailor V pero Takeuchi, Kodansha y Toei terminaron haciendo Sailor Moon en su lugar como un homenaje a Super Sentai, programas que están adaptados como Power Rangers en Estados Unidos.

Mientras Sailor Moon estaba en publicación, Takeuchi ocasionalmente haría capítulos para Sailor V. Incluso antes de que Sailor Venus hiciera su debut oficial en la serie Sailor Moon, su apariencia fue presagiada a través de su juego de arcade que Usagi disfrutaría jugando, y ese juego sería usado como un dispositivo de comunicación especial entre Luna y Artemis.

Sailor Moon, un éxito nacional e internacional

Si bien Sailor Moon no fue necesariamente la primera serie de Magical Shoujo, ciertamente la popularizó de todas las formas imaginables en Japón y en todo el mundo.

Tiene colegialas japonesas con uniformes, transformaciones brillantes en superhéroes, villanos truculentos, ataques únicos (con nombres que suenan extravagantes en inglés pero funcionan en un contexto japonés), romance y misterio.

La serie tuvo lugar principalmente en el distrito Azabu Juban del distrito Minato de Tokio, una de las secciones más ricas de Tokio. En caso de que algunos de ustedes no lo supieran, Minato Ward es el hogar de la Torre de Tokio, que se presentaría en un puñado de partes de la serie como un dispositivo de trama importante.

Les dio a los espectadores modelos femeninos distintos con los que pueden identificarse y cada personaje tiene cualidades que atrajeron a los espectadores.

Personajes principales

Usagi es una torpe académica de bajo rendimiento, pero su falta de cerebro se compensa con su enorme corazón. Makoto, o Sailor Jupiter, parece físicamente imponente, pero una vez que la conoces, probablemente sea la más femenina del grupo.

Ami es el cerebro del equipo, por lo que sabe cómo mantener las cosas juntas cuando se derrumban. Rei puede parecer una élite snob, pero es una persona muy agradable que nunca tiene miedo de estar allí cuando cuenta.

Pretty Soldier Sailor Moon es el nombre real del anime Sailor Moon.

Minako es una representación que todos tenemos sueños que queremos perseguir. Y Mamoru o Tuxedo Mask son capturados repetidamente y se les lava el cerebro en la serie de manga, por lo que es bueno ver a la chica salvar al chico por una vez.

Inicialmente, Takeuchi quería terminar con Sailor Moon después de terminar el primer arco de la historia, pero debido a su popularidad instantánea, Toei Animation y Kodansha insistieron en que continuara la serie.

Mantuvo la serie hasta 1997 (con el manga con 18 volúmenes y 200 episodios para el anime). Con la ayuda de Fumio Osano, su editor (incluso rinde homenaje a Osano a través de la joyería de la madre de la mejor amiga de Usagi, OSA-P, su apodo), continuó creando nuevas historias a pesar de tener algunos problemas de salud graves cuando comenzó la serie.

El debut de Sailor Moon fuera de Japón

Después de su éxito en Japón, debutó en países vecinos de Asia, Europa y América Latina. Luego, durante el verano de 1995, debutó en las ondas de radio de América del Norte. Los fanáticos internacionales no solo vieron la serie como una puerta de entrada al anime, sino también a elementos de Japón.

Aunque se realizaron muchas ediciones y cambios para la localización en muchas naciones, como dar nombres occidentales, a diferencia de otros animes localizados antes de su tiempo, como Robotech o Voltron, Sailor Moon aún mantiene una sensación de sus orígenes e identidad japoneses.

A través de esta serie, el público internacional está expuesto a los uniformes de marineros como el uniforme escolar estándar para estudiantes mujeres y gakurans para estudiantes varones. Aprenden cómo los exámenes son muy valorados en Japón y pueden ver la Torre de Tokio, los santuarios sintoístas, los templos budistas y la elegancia de Azabu Juban como si realmente estuvieran allí.

Por último, si algunos espectadores internacionales vieron a Sailor Moon durante las transmisiones iniciales en sus países de origen, también fue su primera exposición a los peinados grandilocuentes del anime, los ojos grandes, los tropos de gotas de sudor, los almuerzos bento, una joven que salía corriendo de la casa con una rebanada de pan tostado en la boca, miniaturizando personajes para hacerlos lindos y transformaciones brillantes.

Sailor Moon se ha actualizado con el paso de los años.

Sailor Moon y su complicada historia norteamericana

Aunque Sailor Moon se estrenó en Norteamérica en 1995 (finales de agosto en Canadá y mediados de septiembre en Estados Unidos), tuvo un camino muy complicado para llegar allí y un camino mucho más largo hacia el éxito a largo plazo.

Antes de que DiC obtuviera la licencia oficial, Toon Makers quería licenciar la propiedad de Sailor Moon pero no el anime en sí. Toon Makers quería hacer una serie original de Sailor Moon que mezclara animación occidental original con segmentos de acción en vivo. Puede ver el avance en YouTube, que se ha llamado erróneamente Sailor Moon de Saban. Una vez que lo vean, muchos de ustedes se alegrarán de que nunca se materialice.

DiC obtendría la licencia y adaptó los primeros 89 episodios (pero reducidos a 82). Además de cambiar los nombres, algunas ediciones se hicieron en las transformaciones para que no enfatizaran ciertos contornos de la anatomía femenina para destacar.

Teniendo en cuenta la relación entre Zoisita y Kunzita (que pasa a llamarse Malaquita), Zoisita se cambia a una mujer ya que su apariencia lo pasa fácilmente como tal. Naturalmente, las muertes de Sailor Senshi al final de la primera temporada fueron eliminadas.

Si los padres japoneses se quejaron (lo que hicieron), imagínense cómo reaccionarían los padres norteamericanos. Y aunque la banda sonora de la serie ha cambiado por completo (y tiene algunas pistas en inglés originales y memorables como Rainy Day Man y I Wanna Be a Star), la versión en inglés todavía hace un excelente trabajo adaptando la melodía original de Moonlight Densetsu, y dándole un sabor apropiado para el público norteamericano.

Fue una falla de calificación en Estados Unidos porque se transmitió en tiempos muertos en numerosas redes, lo que significa que, en cualquier momento, no podía capturar a su público objetivo ya que estaban en la escuela y/o durmiendo (algunas redes lo transmitían a las 4:30 am y otros saldrían al aire a las 9 am los días de semana). A pesar de ser inicialmente un fracaso de rating, todavía capturó una audiencia de culto.

Esto también fue durante el tiempo en que la integración de Internet estaba en su infancia (pero un poco antes de la banda ancha), y muchos fanáticos se reunieron para hacer la campaña Save Our Sailors, o SOS, para apelar a las redes para traer de vuelta a Sailor Moon.

Sailor Moon concluyó con un "eterno beso" entre Darien y Serena.

Algunos pueden discutir que este grupo es uno de los primeros movimientos impulsados por fanáticos de Internet en traer de vuelta un programa. Pero durante ese período de tiempo, muchos fanáticos obtuvieron subtítulos en VHS de los episodios y películas que pudieron obtener, y algunos también podrían argumentar que esto allanó el camino para que aumentara el subtítulo de los fans.

Si bien USA Network emitió brevemente los 82 episodios iniciales nuevamente en 1997, no tuvo su verdadero descanso hasta el verano siguiente en el bloque Toonami de Cartoon Network, que enfatizó mucho en la promoción del anime.

Se convirtió en un éxito que estaba destinado a ser y Toonami emitiría el resto de la serie hasta SuperS. A pesar de estar en el cable, todavía se hicieron ediciones con respecto a la relación de Haruka y Michiru, como ser localizados como primos en lugar de ser amantes cercanos, y Fish Eye se adaptó como mujer.

En cuanto a por qué Stars, la última temporada nunca se emitió, muchos fanáticos asumen comprensiblemente que fue por Starlights, un nuevo equipo de Sailor Senshi que son hombres que se convierten en mujeres cuando se transforman.

A pesar de esta larga teoría popular, la única razón oficial por la que no consiguió un lanzamiento internacional durante más tiempo es que Toei, por su admisión, se negó a autorizarlo. Sin embargo, después de más de 20 años después de su emisión, VIZ logró obtener la licencia y planearon lanzarla en Norteamérica hacia finales de 2018.

Y hablando de la controversia de Starlights, en el manga original, eran mujeres y a Takeuchi personalmente no le gustó que el anime hiciera el cambio, ya que dijo que solo las mujeres pueden ser Sailor Senshi. Sin embargo, los Starlights se disfrazaron de hombres en el manga, pero solo se vistieron como ellos y no se transformaron biológicamente en ellos.

Incluso veinte años después de terminar, Sailor Moon continúa perdurando en todo el mundo y un buen número de celebridades internacionales resultan ser fanáticos incondicionales. En el gran éxito de Barenaked Ladies, One Day, se menciona brevemente en su letra.

En Alemania, un grupo de fans fundó un grupo de pop llamado Super Moonies a finales de los 90 y contribuyó a la banda sonora alemana. La sensación del pop francés Alizee tiene un tatuaje de Sailor Moon en su brazo.

En 2016, la medallista de plata en patinaje artístico de 2018 Evgenia Medvedeva le dio una rutina inspirada en Sailor Moon a su icónico tema musical en una competencia en Tokio.

Y para sorprender a algunos de ustedes, el actor de Star Trek, William Shatner, ha compartido en su cuenta de Twitter que es un fan y Megan Fox ha admitido que le gustaría interpretar al personaje.

El hecho de que Sailor Moon haya resistido en todo el mundo durante más de 25 años por todas las razones imaginables es un testimonio de lo verdaderamente revolucionaria e innovadora que es.

Mientras que otros animes de Magical Shoujo han ido y venido y han encontrado un éxito respectivo, nunca han podido estar a la altura del impacto de Sailor Moon.