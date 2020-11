Sailor Moon: Sakura Card Captor vs Usagi ¿Quién ganaría?

Sakura Card Captor y Sailor Moon son los dos animes de chicas mágicas más famosos de Japón y del mundo. También lo son las dos heroínas, Sakura Kinomoto y Usagi Tsukino. A pesar de que Sakura es una niña de la escuela primaria y Usagi una de la escuela secundaria, estas dos chicas poseen la magia más poderosa de sus mundos.

Mientras que Sakura es la Card Captor de las Cartas Clow y tiene un inmenso poder mágico sin despertar, Usagi es la reencarnación de la Princesa Serenity del Reino de la Luna y limpia a los demonios con el poder del amor y la justicia. Sin embargo, si estos dos lucharan, ¿quién ganaría?

11 - Sailor Moon: Inmortalidad

Esto puede ser una sorpresa para los fanáticos de Sailor Moon, pero Usagi es de hecho una inmortal. Después de la derrota de los Sailor Guardians en la primera temporada, todos esencialmente "murieron” sin embargo, resulta que reencarnaron sin sus recuerdos.

Usagi renació, pero aún tenía el destino y el espíritu de la Princesa Serenity. Incluso si Sakura luchara contra ella, Usagi eventualmente regresaría para luchar contra ella, sin importar el costo.

10 - Sakura: La ayuda de Syaoran

Syaoran solía ser el rival de Sakura, pero ahora es su novio y una mano amiga cada vez que necesita ayuda para capturar las Cartas Clow. Mientras se preparaba para convertirse en el Capturador de las Cartas Clow, tiene una gran destreza en la lucha. Él maneja un Jian chino y jufu (trozos de papel encantado) donde puede convocar diferentes elementos para utilizar en la batalla, siendo la iluminación su elemento principal.

9 - Sailor Moon: La ayuda de las Scouts

Sin embargo, no importa cuán poderoso sea el equipo de Sakura y Syaoran, nada puede vencer a los Sailor Guardians cuando trabajan juntos. Desde el fuego hasta el agua, todos los Scouts tienen diferentes elementos (así como fortalezas y debilidades) para utilizar si tuvieran que luchar contra los dos. Sin mencionar que sería una pelea de cinco contra dos, lo que habla por sí solo.

8 - Sakura: Habilidad acrobática

Usagi es una conocida llorona cuando empezó a transformarse en Sailor Moon, y Sakura no era diferente, aunque lloró mucho menos. Sin embargo, la principal diferencia entre los dos es que Sakura ya era una animadora cuando comenzó a capturar Cartas Clow y tenía una cierta cantidad de talento en acrobacias y resistencia.

A diferencia de Usagi, quien apenas esquivó ser asesinada por los demonios, Sakura es capaz de volar por el aire y usar la varita selladora de maneras que Usagi no podría seguir el ritmo; incluso usándola como arma en ocasiones.

7 - Sailor Moon: Poder purificador

Una de las grandes diferencias entre Sakura y Usagi es cómo cuando Usagi se transforma en Sailor Moon, ella lucha contra los Demonios Sa mientras Sakura captura las Cartas Clow, o en temporadas posteriores, las convierte en Cartas Sakura o captura Cartas Claras. Usagi, por otro lado, derrota las amenazas reales.

Con las diferentes armas y ataques de Sailor Moon, desde Moon Healing Escalation hasta Moon Spiral Heart Attack, es capaz de purificar cualquier a Demonio o amenaza del anime y con mucho estilo también.

6 - Sakura: Resistencia

A pesar de que Sakura es una niña de primaria en el Cardcaptor Sakura original, podría decirse que tiene más resistencia que Usagi. Cuando Usagi comenzó a ser Sailor Moon, correr por períodos cortos de tiempo la dejaba cansada y sin aliento, aunque progresó con el tiempo.

Por otro lado, Sakura es una animadora y ha desarrollado su fuerza, así como su resistencia, para correr y perseguir las Cartas Clow, así como para luchar contra cualquier amenaza que surja de ellas.

5 - Sailor Moon: Transformaciones

A pesar de ser un anime de niña mágica, una cosa extraña sobre Cardcaptor Sakura es cómo la propia Sakura no se transforma; en cambio, la Varita Selladora lo hace y se vuelve progresivamente más fuerte. Su Sealing Wand se convierte en Star Wand, y en Cardcaptor Sakura: Clear Card, incluso se transforma en Dream Staff.

Usagi, sin embargo, se transforma en diferentes versiones de Sailor Moon usando elementos progresivamente poderosos y un comando. Por ejemplo, el Santo Grial aumentará los poderes del Spiral Heart Moon Rod y le dará una versión mejorada de un ataque, como Rainbow Moon Heartache.

4 - Sakura: Destreza mágica

A pesar de que Usagi es la reencarnación de la Princesa Serenity, se dijo que no tiene mucho poder mágico, aunque la Neo-Reina Serenity sí. Sakura nació con poder mágico y destreza, por lo que el Libro de Clow la eligió cuando ella lo abrió accidentalmente. A pesar de que Usagi tiene la capacidad de usar armas mágicas, Sakura puede utilizarlas de forma innata.

3 - Sailor Moon: Experiencia de combate

Quizás la diferencia más grande entre Sakura y Usagi es cuántas batallas han pasado con Usagi incluso muriendo y renaciendo en la primera temporada después de derrotar a la Reina Beryl y usar su fuerza.

Usagi ha pasado por cientos de batallas solo en la primera temporada, con Sakura capturando principalmente Clow Cards con algunas veces algo de adversidad. La diferencia, sin embargo, es que Usagi tiene un mayor riesgo de morir cuando lucha, lo que le da unos sentidos más agudos.

2 - Sakura: Cartas Clow

Sakura tiene un arsenal de cartas mágicas al alcance de la mano de The Watery, The Fiery y The Sword, Sakura puede usar diferentes elementos e incluso convocar armas. Si bien Usagi también tiene armas mágicas, las Cartas Clow de Sakura probablemente tendrían la ventaja cuando se trata de luchar contra ella.

1 - Ganador: Usagi

A pesar de que tanto Sakura como Usagi son algunas de las chicas mágicas más duras del anime, Usagi finalmente ganará la pelea. Con las muchas transformaciones diferentes de Usagi en la experiencia de batalla que ha ganado a lo largo de los años de ser Sailor Moon, derrotaría a Sakura antes de que tuviera tiempo de robar una de sus Cartas Clow. Aunque Sakura daría una buena pelea, el campeón reinante sería Usagi.

