Sailor Moon: ¿Sailor Pluto es la Scout más fuerte del anime?

Sailor Moon presenta algunos personajes increíblemente poderosos. La serie de anime ha hecho explotar universos de sombras y Sailor Saturn puede traer silencio a todo el sistema solar dejando caer su glaive. Sailor Pluto es esencialmente una semidiosa, siendo la hija de Chronos, el Dios del Tiempo.

El dominio de Sailor Pluto a lo largo del tiempo está severamente limitado, esto por las reglas que la Reina Serenity le impuso durante su primera designación como guardiana del tiempo. Si ella rompía las reglas, ¿sería la más fuerte de las Scouts?

Incluso con esas reglas, ella es potencialmente una de las más fuertes, aunque solo detrás de sus pares Sailor Moon y Sailor Saturn. Analicemos el potencial de Plutón en la serie, cómo las tres reglas la restringen y si Plutón podría ser realmente el más fuerte que existe cuando se libere de sus limitaciones.

Las 3 reglas de la Reina Serenity

Foto: Toei Animation - Sailor Moon

Las tres reglas que la Reina Serenity impuso a Sailor Pluto son las siguientes: ella no puede usar la Puerta del Espacio y el Tiempo para viajar en el tiempo, no puede abandonar su puesto en la Puerta y no puede usar sus poderes para detener el tiempo en la serie de Naoko Takeuchi.

Poco después de que se establezcan estas reglas en el manga, Sailor Pluto rompe las tres reglas para detener a Death Phantom y al Black Moon Clan. En el anime original, Sailor Pluto rompe las tres reglas en el transcurso de Sailor Moon S para detener la invasión de la Tierra del Faraón 90.

Romper las reglas conlleva sanciones, o, al menos, la última regla lo hace. Cuando Sailor Pluto congela el tiempo, no puede hacer nada mientras congela el tiempo, aparte de hablar. Esta vez, detener el poder ejerce una tensión tan intensa en el cuerpo de Plutón que la mata, temporalmente.

Incluso con esta debilidad, esto significa que puede manipular el tiempo, uno de los componentes clave de la realidad. Ahora pasemos a uno de sus mejores momentos o combates en la franquicia de Sailor Moon.

Sailor Moon y Sailor Saturn vs Sailor Pluto

Sailor Saturn es capaz de erradicar toda la vida en el sistema solar dejando caer su glaive. Sin embargo, esta habilidad viene con un defecto fatal, muy parecido a la habilidad de congelar el tiempo de Sailor Pluto. Si Saturn soltaba la guja, también moriría.

Ambos Sailor Guardians tienen habilidades similares para romper el mundo con inconvenientes mortales. Sin embargo, en ambos casos, ambos personajes regresan poco después de usar sus muertes basadas en el poder, aunque Sailor Saturn renace como una niña pequeña. En última instancia, es injusto argumentar que Plutón tiene más "poder" que Saturno, ya que sus habilidades son difíciles de comparar.

Sailor Saturn no puede congelar el tiempo, pero la producción destructiva de Sailor Pluto no se compara con la de ella. Si bien ambos tienen un poder increíble, también son incomparables. Sin embargo, aunque tanto Plutón como Saturno son increíblemente poderosas, sus poderes palidecen en comparación con las habilidades de Sailor Moon.

El poder de Usagi es aproximadamente igual al de Saturno durante la saga Sailor Moon S , pero su poder se hace aún más fuerte a medida que avanza la serie. En el manga, Usagi borra la dimensión espejo de Nehelennia, un universo entero.

Más tarde aún está Sailor Cosmos, la encarnación final más fuerte de Usagi. Sus habilidades son francamente divinas, compitiendo contra el Caos, la fuerza cósmica de todo el mal en el universo. Si Sailor Pluto es la hija de un dios, entonces la forma final de Usagi es un dios.

Te recomendamos leer: Sailor Moon: 10 cambios interesantes que tuvo el ANIME por todo el mundo

Sailor Cosmos es capaz de viajar en el tiempo sin la autoridad de Sailor Pluto, lo que la hace capaz de hacer todo lo que Sailor Pluto tiene prohibido sin ninguna restricción. Simplemente no hay comparación entre las otras Scouts y la propia Sailor Moon. La Verdad Noticias te seguirá informando sobre este famoso anime de chicas mágicas en el futuro.