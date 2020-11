Sailor Moon: ¿Qué pasó con la familia de Usagi en el anime?

Entre todo el drama y la salvación del mundo que sucede en Sailor Moon, es fácil olvidar que Usagi tiene una familia. Si bien hacen apariciones escasas a lo largo de la serie, no está claro qué les sucede más allá de eso en la icónica serie de anime.

Usagi tiene una madre llamada Ikuko, un padre de nombre Kenji y un hermano pequeño llamado Shingo. ¿Qué les pasó? La Verdad Noticias te cuenta todo sobre estos personajes de Sailor Moon y algunos otros datos que debes saber.

Todo sobre la familia de Sailor Moon

Ikuko es ama de casa y se hace cargo de las tareas del hogar y de los niños. Es una madre estricta pero amable, que solo quiere lo mejor para sus hijos. Ella regaña a Usagi por sus bajos puntajes en las pruebas, e incluso la deja fuera de la casa en ocasiones como castigo en el anime.

Foto: Toei Animation

A pesar de su baja tolerancia a las payasadas de Usagi, ama a su hija y comprende que poco a poco está madurando hasta convertirse en una mujer joven. También trata a Chibi-Usa como uno de los suyos después de venir a quedarse con la familia, y luego hace lo mismo con Chibi-Chibi, aunque nunca se entera de la identidad secreta de Usagi, Sailor Moon.

El padre de Usagi, Kenji, es editor de una revista y el sostén de la familia Tsukino. Es tan amable como Ikuko, pero nunca regaña a sus hijos tanto como ella. Muestra preocupación cuando se entera de que Usagi está saliendo con Mamoru, pero no sobreprotege a su hija y permite que los dos se vean.

En el anime, hace apariciones en la temporada 1 y la temporada 2, pero nunca vuelve a aparecer después de eso. Mientras tanto, el hermano de Usagi, Shingo, es un estudiante de primaria que se mete con su hermana mayor. Si bien no se muestra mucho en el manga, hace apariciones a lo largo de la adaptación original del anime.

El pequeño le tiene miedo a los gatos, lo que le causa problemas cuando Luna comienza a vivir con la familia. Si bien finalmente llega a gustarle Luna y la trata mejor, no se puede decir lo mismo sobre cómo trata a su hermana Usagi.

Cuando la protagonista asciende a su estatus de Neo-Queen Serenity, se explica que el poder del Silver Crystal la mantiene a ella y a todos en Crystal Tokyo jóvenes y saludables. No está claro si esto también se aplica a su familia, ya que no sabemos exactamente cuándo comenzó este beneficio particular del cristal.

Sabemos que Usagi se convierte en reina a los 22 años y no envejece más allá de ese punto, pero no sabemos cuándo cesó el proceso de envejecimiento para los ciudadanos. En el Acto 47 del manga, Usagi le da a Artemis, Luna y Diana palabras de su madre, y se dan cuenta de que probablemente nunca se volverán a ver.

Esta es la última vez que los lectores ven u oyen hablar de algún miembro de la familia Tsukino. En el siguiente acto, vemos a los gatos asesinados por Sailor Lethe, lo que implica que Ikuko fue asesinada para llegar a ellos.

Teniendo esto en cuenta, y el hecho de que Chibi-Usa insinúa que no tiene abuelos ni un tío, podemos asumir que ninguno de los miembros de la familia vivió para ver a Usagi tomar el trono. Es posible que sobrevivieran o revivieran después del ataque de Galaxia a la Tierra, pero esto no es probable a menos que tuvieran Semillas Estelares fuertes.

A menos que Naoko Takeuchi salga y declare directamente lo que sucede, el destino de la familia Tsukino está en el aire. Es agradable pensar que vivieron y se convirtieron en ciudadanos de Crystal Tokyo, pero sin verlos o que alguien diga que esto es cierto, no podemos estar seguros.

Te recomendamos leer: Sailor Moon: 10 cambios interesantes que tuvo el ANIME por todo el mundo

Es un resultado sorprendentemente sombrío para una familia tan feliz. Sin embargo, la franquicia de Sailor Moon podría darnos más momentos de estos personajes en la nueva película producida por Toei Animation. Pero, ¿qué opinas de todo esto?