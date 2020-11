Sailor Moon: Los 10 personajes más FUERTES al final del anime

Uno de los principales tropos de un anime de chicas mágicas como Sailor Moon, es que los personajes comienzan como personas con habilidades poderosas que no son necesariamente las mejores en usarlas todavía. El elenco del conjunto está aprendiendo y aumentando sus poderes juntos a medida que avanza el anime.

Trabajan duro y se apoyan mutuamente para proteger el mundo y, a medida que la serie continúa, se vuelven más fuertes. Al final de Sailor Moon, algunos personajes definitivamente se destacan por encima del resto, con habilidades que demuestran que han superado a sus compañeros y ahora son las fuerzas más fuertes del universo.

Foto: Toei Animation

10 - Sailor Moon

Sailor Moon nunca es el miembro más débil de los Inner Scouts, pero parece que le cuesta más conseguir victorias al principio. Ella depende mucho de sus compañeros de equipo, y aunque a menudo da el golpe mortal, probablemente no podría hacerlo sin la ayuda de sus amigos.

Pero a medida que avanza la serie, y la fe de Sailor Moon en su propio potencial y la determinación de proteger el mundo aumentan, sus poderes crecen y evolucionan, y se convierte en una fuerza increíblemente formidable.

9 - Sailor Chibi Chibi

Sailor Chibi Chibi es una niña muy pequeña y alegre que llega a la escena de manera misteriosa y tiene algunas habilidades absurdamente poderosas. Ella es capaz de amplificar las habilidades de los demás, lo que la convierte en una aliada realmente importante para los Sailor Scouts, e incluso puede convertirse en armas para ayudarlos a luchar.

8 - Sailor Venus

Sailor Venus fue la primera Sailor Scout, trabajando bajo el nombre de Sailor V hasta que despierta como Sailor Venus y se une al resto de las Scouts. Ella es la mano derecha de Sailor Moon y, en el manga y Sailor Moon Crystal, es en realidad la líder de los Scouts, responsable de la seguridad de la Princesa Serenity.

7 - Sailor Saturn

Sailor Saturn es una fuerza de destrucción tan fuerte que Sailor Uranus y Sailor Neptune se propusieron matarla cuando se presentaron por primera vez en la serie. Saturno aparece en el momento en que un mundo está más allá de toda esperanza para destruirlo y permitir que algo crezca en su lugar. Al final de la serie, vive en una estasis mágica para proteger el mundo de ella y de ella misma, pero se despertará cuando sea el momento de destruir el mundo de nuevo.

6 - Neo Queen Serenity

Si bien Sailor Moon y Neo Queen Serenity son técnicamente la misma persona de diferentes períodos de tiempo, se presentan como dos personas diferentes en la mayor parte de la serie e incluso a veces se comunican entre sí. Serenity tiene todos los poderes de Sailor Moon y algunos más, y es capaz de usar el Millennium Crystal de manera mucho más efectiva que Usagi hasta ahora.

5 - Sailor Pluto

Sailor Pluto tiene el conjunto de habilidades más exclusivo de todos los Sailor Scouts. Es esencialmente inmortal y pasa sus días protegiendo la Puerta del Tiempo, ya que es la guardiana del espacio y el tiempo en la serie de chicas mágicas.

Ella lucha contra Sailor Moon para evitar que atraviese la Puerta, demostrando que puede defenderse incluso contra el líder de los Sailor Scouts, y sus poderes le permiten entrar en los sueños de las personas y detener el tiempo, aunque detener el tiempo resulta en su muerte y renacimiento.

4 - Sailor Uranus

Sailor Uranus es siempre una de las Sailor Scouts más poderosas desde el momento en que llega a la escena. Esto no solo se debe a que es una de las pocas Scouts que lucha con un arma real, sino a su actitud hacia la lucha.

Sabe que a veces, para ganar, tienen que tomar decisiones que no son ideales o que no son cosas que una buena persona necesariamente querría hacer. Pero su determinación de desterrar el mal significa que no duda en esos momentos.

3 - Sailor Jupiter

Sailor Jupiter es una de las Inner Scouts más poderosas, porque ya era una luchadora capaz antes de unirse a las Sailor Scouts. Tiene entrenamiento en artes marciales y se muestra hábilmente eliminando oponentes más grandes y más fuertes con estas habilidades. Es casi invencible con sus habilidades físicas y mágicas.

2 - Sailor Galaxia

Sailor Galaxia siempre fue la más poderosa de las Sailor Scouts en el anime y, de alguna manera, es aún más poderosa una vez que el Caos la domina y se vuelve malvada. Pero al final de la serie, ella sobrevive a la experiencia y Chaos es expulsado de su cuerpo.

Sailor Galaxia se va a la galaxia para llevarse las Semillas Estelares que robó de regreso al lugar de donde vinieron, y dado que todavía está viva, sigue siendo una fuerza poderosa al final de la historia creada por Naoko Takeuchi.

1 - Sailor Cosmos

Sailor Cosmos es una figura muy misteriosa incluso al final de la serie, pero es absolutamente el personaje más poderoso de toda Sailor Moon. Si bien la fuente de sus poderes y su identidad nunca se explica por completo, se sabe que es una versión futura y más evolucionada de Sailor Chibi Chibi y definitivamente hay evidencia de que ella es una versión muy lejana de Sailor Moon.

La franquicia está por estrenar una nueva película.