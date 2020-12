Sailor Moon Eternal revela nuevo tráiler con los sueños de las Sailor Scouts

Sailor Moon Eternal consiste en el estreno de dos películas animadas que continúan la reciente adaptación del manga original Pretty Guardian Sailor Moon de Naoko Takeuchi que comenzó su reinicio con Sailor Moon Crystal.

Las películas de anime se estrenarán respectivamente el 8 de enero y el 11 de febrero de 2021 en los cines japoneses y llevarán el arco narrativo de Dead Moon del manga. Chiaki Kon ( Sailor Moon Crystal, temporada 3) dirige las películas bajo la supervisión de Takeuchi en Toei Animation y Studio Deen (Nanatsu no Taizai, temporadas 3 y 4).

Kazuko Tadano, la diseñadora de personajes de la serie animada Sailor Moon de los 90, vuelve a encargarse del diseño de personajes. Mientras que Kazuyuki Fudeyasu (L y JoJo's Bizarre Adventure) firma el guión. Ahora podemos disfrutar de otro vistazo a la nueva película de 2021 y este se centra en los sueños de las Sailor Guardianas:

Nuevo tráiler de Sailor Moon Eternal

El elenco de doblaje original está compuesto por Nanao (Reina Nehellenia), Yuko Hara (JunJun), Reina Ueda (CereCere), Sumire Morohoshi (PallaPalla), Rie Takahashi (VesVes), Shouta Aoi (Fish Eye), Satoshi Hino (Tiger's Eye) y Toshiyuki Toyonaga (Hawk's Eye).

El grupo Momoiro Clover Z y las actrices de voz de los protagonistas interpretarán el tema de la canción de Sailor Moon Eternal, siendo el sencillo Tsukiiro Chainon. ¿Estás emocionado por la nueva película de la franquicia de chicas mágicas? La serie podría tener más temporadas de anime en el futuro, pero antes tenemos que disfrutar la continuación en sus dos filmes del próximo año.

Foto: Toei Animation "Sailor Scouts"

La Verdad Noticias informó anteriormente, que el proyecto del séptimo arte celebra el 25 aniversario de la película cinematográfica anterior de la serie animada, Sailor Moon S The Movie - The Crystal Of The Heart estrenada en los cines japoneses el lejano 4 de diciembre de 1994.

