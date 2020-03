Sailor Moon: Cosplay de Usagi Tsukino como chica punk causa furor en redes.

Prima foto di Sailor Moon Punk! Da un’idea portata in gruppo al Romics di Aprile, ci siamo affidate a @giorgina_novellocannone @giorginart per il set in esterna, da amante delle Sailor solo lei poteva regalarci scatti fantastici! Nemmeno ve lo dico delle persone che in quella particolare zona della periferia romana ci guardavano come se fossimo pazze�� ma la street art del Quadraro era L unico posto ideale per questa nostra versione delle Sailors! Postilla: tutti i ricami sono stati fatti da quella Sailor di @ominobuffo #sailormoon #sailormoonfans #sailormoonpunk #punkstyle #bunny #sailormooncosplay #cosplaygirl #italiancosplayer #sailors #originalcharacterart #sailormoonaesthetic #rome #streetphotography #streetart

