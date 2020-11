Sailor Moon: Arco de cada historia en el manga, clasificado

La historia de Sailor Moon se ganó a los fanáticos de todo el mundo desde que salió y aún hoy sigue ganando nuevos fanáticos. Originalmente fue un spin-off de Codename: Sailor V, más tarde, una serie sobre Usagi Tsukino.

Usagi es una joven que obtiene el poder de transformarse en la superhéroe Sailor Moon, y enfrenta todo tipo de aventuras junto con sus amigos de poderes similares. Sus luchas contra los diversos enemigos que amenazan la Tierra, son (por mucho) lo más icónico del anime de chicas mágicas.

El manga generalmente se divide en cinco historias diferentes, cada una generalmente definida por los nuevos villanos contra los que Sailor Moon y las Sailor Senshi tienen que luchar. Así como existen nuevos aliados ocasionales que necesitan la ayuda de las guardianas, ellos pueden brindarle su ayuda. La Verdad Noticias te comparte cada arco clasificado:

6 - Codename: Sailor V

Técnicamente, este es el precursor de la serie, pero si no hubiera sido porque Minako Aino se hubiera convertido en Sailor V, el universo de Sailor Moon podría no haber existido. Mucho antes de convertirse en Sailor Venus, Minako se convierte en superhéroe después de conocer a un gato blanco parlante llamado Artemis.

Juntos, deben luchar contra la malvada Agencia Oscura. Aunque técnicamente se escribió primero, eventualmente se escribiría junto con Sailor Moon, lo que permitiría que algunos de los personajes de la serie posterior hicieran cameos antes de convertirse en una parte principal de la historia.

En general, la historia en este punto sería un poco más cómica de lo que sería su spin-off, pero eso no significa que a los lectores se les prometa un final feliz. ¡Advertencia! Este artículo está lleno de más spoilers y debes continuar con precaución si aún no ves la serie.

5 - Yume / Dream

Arco Dream de Sailor Moon

Las Inner Senshi pasan a la escuela secundaria cuando aparece un nuevo enemigo, así como un nuevo amigo: un misterioso caballo blanco, llamado Pegasus, aparece ante Usagi y Chibiusa, pidiéndoles ayuda.

El malvado Dead Moon Circus está conspirando para atacar la Tierra y su gobernante, la Reina Nehellenia, podría tener una conexión más profunda con las Senshi y el Reino de la Luna de lo que creen.

Este arco tiene todas las trampas de un cuento de hadas: un príncipe atrapado, un príncipe maldito, una bruja malvada e incluso pequeños guardianes parecidos a hadas que ayudan a las Sailor Senshi. Después de todo, este es el arco que reveló que las otras Senshi, no solo Usagi, eran las princesas de sus respectivos planetas.

Siguiendo el oscuro arco de la historia de Mugen, esta historia parece haber sido intencionalmente más alegre que las anteriores, y algunos de los villanos incluso resultaron haber sido buenos chicos todo el tiempo.

4 -Black Moon

Arco Black Moon de Sailor Moon

Inmediatamente después del primer arco de la historia, una niña cae del cielo y se involucra con la vida de Usagi. Se parece a Usagi, tiene el mismo nombre que ella y usa sus poderes para hacer que la familia Tsukino piense que es su "prima".

Llamando a su Chibiusa, Usagi y sus amigos aprenden rápidamente que un nuevo enemigo está detrás de la chica y está tratando de apuntar directamente a las Senshi.

Así como el último arco de la historia trató sobre personajes del pasado de las Senshi, esta vez, el enemigo viene del futuro: Usagi eventualmente se convertirá en la Reina de la Tierra, otorgando a su gente la inmortalidad eterna, pero los rebeldes anarquistas, el Clan Luna Negra, quieren para derrocarla.

Y Chibiusa no es otra que la futura hija de Usagi y Mamoru. Este arco de la historia también presenta a Sailor Pluto, la Sailor Senshi of Time, quien, desafortunadamente, encontrará un destino trágico en la lucha contra los enemigos, aunque no es el final de su historia.

3 - Mugen / Infinity

Arco Infinity de Sailor Moon

En esta historia, sucesos extraños rodean a la Academia Mugen, una escuela que alberga a los Death Busters, dirigidos por el profesor Tomoe, y los Witches 5, villanos que recolectan almas para su maestro, el espíritu maligno Faraón 90.

Generalmente considerada una historia oscura para la serie, afortunadamente, las Senshi encuentran rápidamente nuevos aliados: las Outer Senshi, las poderosas Sailor Neptune y Sailor Uranus, así como el regreso de Sailor Pluto.

Durante este tiempo, Chibiusa también hace una nueva amiga, la misteriosa Hotaru, la hija de Tomoe, que tiene una naturaleza dual: ella es la anfitriona del espíritu maligno Mistress Nine y la desaparecida Sailor Saturn.

Desafortunadamente, como Sailor Saturn es la Senshi de la Muerte y la Destrucción, que podría haber participado en la destrucción del Reino de la Luna, inicialmente no está claro cuál de las dos es la mayor amenaza.

2 - Sailor Moon

Este es el arco de la historia que lo inició todo en la franquicia de Naoko Takeuchi, con la excepción técnica del manga Sailor V. Cuando una joven llamada Usagi rescata a un gato negro llamado Luna, se entera de que se convertirá en la glamorosa superhéroe Sailor Moon y usará sus poderes para proteger a la Tierra del mal, unirá fuerzas con las otras Sailor Senshi y encontrará al misterioso.

Moon Princess, aunque podría estar más cerca de lo que cree. Este arco de la historia presenta rápidamente al resto de las Inner Senshi: Mercury, Mars, Júpiter y Venus, la última de las cuales no es otra que Sailor V , así como la misteriosa Tuxedo Mask.

Los villanos de este arco de la historia son el Reino Oscuro, gobernado por la parasitaria Reina Metalia, un demonio del sol, que destruyó el Reino de la Luna original al manipular a la gente de la Tierra contra la gente de la Luna.

Finalmente, se revela el pasado: Usagi es la Princesa de la Luna y su madre, la Reina Serenity, la envió a ella y a su corte al futuro para darles una segunda oportunidad en la vida. A pesar de que este arco de la historia necesitaba presentar la trama, todavía tenía algunas historias y tramas secundarias interesantes. Incluso terminó en un suspenso que introdujo el siguiente arco, incluido un nuevo personaje importante: Chibiusa.

1 - Stars

Arco Stars de Sailor Moon

Este arco de la historia presentó a muchos personajes favoritos de los fanáticos, como Sailor Starlights y la Princesa Kakyuu (que resultó ser una Sailor Senshi también), así como a la misteriosa Chibi-Chibi (y Sailor Cosmos). Por supuesto, también presentó a uno de los villanos más famosos de la serie, Shadow Galactica, liderado por Sailor Galaxia.

Este arco rompió la tradición de muchas de las historias anteriores. En los arcos anteriores, generalmente había capítulos en los que uno de los secuaces del villano apuntaba a una de las Senshi individuales una por una. Esto se descartó principalmente a favor de que los villanos atacaran a múltiples Senshi y sus aliados a la vez y las destruyeran.

Pero esta es solo la primera mitad del malvado plan de Galaxia: más tarde revive a los amigos de Usagi como sus propios secuaces, lo que obliga a Sailor Moon a enfrentarlos a todos a la vez. La historia se transformó rápidamente en una ópera espacial cuando Usagi y los pocos aliados que todavía tiene deben aventurarse a Sagittarius Zero Star para restaurar el orden.

Te recomendamos leer: Sailor Moon: Todo lo que debes de saber sobre el Reino Lunar

Finalmente, la historia termina con una revelación famosa para los fanáticos: todos los personajes del manga Sailor Moon caídos restaurados y la esperada boda de Usagi y Mamoru. ¿Tienes un orden diferente para esta lista?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!