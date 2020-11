Sailor Moon: 5 veces que los fanáticos ODIARON a Sailor Mars (y 5 la amaron)

Para los fanáticos, las acciones de Sailor Mars (o Rei Hino) han sido impredecibles. Por un lado, como la segunda Sailor Guardian que se encuentra, ha demostrado ser invaluable durante los momentos críticos del anime Sailor Moon.

Por otro lado, el comportamiento de Rei ha molestado seriamente a los fans. Su personaje es tan polarizante que algunos fanáticos de Sailor Moon la aman y algunos simplemente no la soportan. En la primera temporada del anime clásico, Mars definitivamente tuvo una buena cantidad de momentos en los que se sintió dividida sobre su comportamiento.

5 momentos donde odiaron a Sailor Mars

Estos son los momentos donde ODIARON a Rei

Cuando golpeó intencionalmente a Sailor Moon

En "Usagi vs. Rei: Nightmare In Dream Land", Usagi suele ser distante, distraída y concentrada en cualquier cosa menos en la tarea que tiene entre manos. Rei y Sailor Moon se han unido para descubrir por qué tantas personas están desapareciendo después de una visita al parque de atracciones Dreamland, y todo lo que Usagi quiere hacer es jugar y divertirse, para gran disgusto de Rei.

Mientras Ami (Sailor Mercury) y Rei caminan, se dan cuenta de que Usagi ha desaparecido. La encuentran en un paseo a caballo para niños, riendo y sonriendo como si no tuvieran un trabajo que hacer. Ella se baja y se sientan en el banco, y Rei dice:

“Actúa bien. ¿Te llamas Sailor Guardian ?”

Y luego golpea a Usagi con fuerza en la espalda, tirándola completamente del banco al suelo. Derribar a Usagi fue innecesario y mostró cuán mala puede ser Rei. No fue su mejor momento, en absoluto.

Nuevamente golpeó a Usagi

En “Return Memories: Usagi and Mamoru's Past", los Sailor Guardians y los gatos intentan escapar de la Star Light Tower después de enterarse de que Usagi es la Princesa Luna y Mamoru es el Príncipe Endymion. Debido a su agotamiento, Sailor Moon es comprensiblemente emocional.

Su comportamiento luego hace que Sailor Mars, quien ya está desconsolada por la supuesta muerte de Mamoru, abofetee irracionalmente a Moon. Parece como si Mars estuviera actuando por celos, pero los fanáticos deben recordar que Rei también tenía sentimientos románticos por Mamoru.

Intentó superar a Usagi como líder

En "Restaurar la sonrisa de Naru: la amistad de Usagi", Ami, Makoto (Sailor Jupiter) y Rei están discutiendo asuntos con Luna. Esto lleva al cuestionamiento del lugar de Usagi como líder del equipo. Esto incluye a Rei calumniando a Usagi.

Cuando Ami salió en defensa de Usagi, Rei pellizcó su pierna para calmarla. En este momento, Sailor Mars mostró a los fanáticos que no solo puede ser celosa y cruel, sino también cobarde. Por supuesto, esto fue al principio de la serie antes de que Rei evolucionara más allá de ser solo un contraste para Usagi.

Se escapó como Sailor Scout

También en "Restaurar la sonrisa de Naru: la amistad de Usagi ", Sailor Mars no solo no aparece como Sailor Guardian (en una especie de protesta contra Sailor Moon como la Sailor Guardian líder) sino que de alguna manera motiva a Sailor Mercury a abandonar a Sailor Moon en su momento de necesidad también.

Si su trabajo es proteger el sistema solar y la tierra del mal, ¿por qué dejaría que su propio ego anulara su trabajo como Sailor Guardian? En este momento, Sailor Mars demuestra no solo ser tan escabrosa y egoísta como afirma que es Sailor Moon, sino que también presiona a otros para que hagan lo mismo.

Cuando comenzó su relación con Mamoru

Rei llevó sus sentimientos anti-Sailor Moon a un nuevo nivel cuando fue tras Mamoru (Tuxedo Mask), el tipo con el que Usagi claramente tenía algo. Cada vez que Mamoru disfrutaba de una risa a expensas de Usagi, ya sea que actuara de manera inmadura o hiciera cualquier otra cosa para merecer que él la llamara "cabeza de bola de masa", Rei se rió con él.

5 momentos donde amaron a Sailor Mars

Momentos donde los fanáticos AMARON a Mars

Cuando salvó el día

En la temporada uno, episodio siete, The Cursed Bus: Enter Mars, the Guardian of Fire, Sailor Mars hace su primera aparición. Hay un autobús "maldito" a las seis en punto que lleva pasajeros y desaparece a las 6 pm en punto todos los días.

Rei usa sus poderes de sacerdotisa para descubrir que la fuerza maligna que causa problemas en el templo de su familia está trabajando en su Santuario Hikawa. Cuando ella lo llama, él la envía a través del mismo agujero negro al que fueron enviadas Sailor Moon y Luna cuando se subieron al autobús para investigar. Siguiendo las instrucciones de Luna, rápidamente se transforma en Sailor Mars y destruye al monstruo por su cuenta.

Alentó a Sailor Moon

También en "Recuerdos que regresan: el pasado de Usagi y Mamoru", cuando los marineros, Luna y Artemis se dirigen hacia la salida de la torre de la oscuridad en la que han estado luchando, son bloqueados por Kunzite, uno de los principales secuaces de la reina Beryl.

Sailor Jupiter y Sailor Venus se enredan en su poderosa explosión, y antes de que Mars le dispare, le dice a Sailor Moon, de una manera sorprendentemente amable, que debe ocupar su lugar como la Princesa Serenity porque es su destino.

Compartió sus últimas palabras

En "Death of the Sailor Guardians: The Trgic Final Battle", después de Sailor Jupiter, luego Sailor Mercury y Sailor Venus son todas eliminadas, Sailor Mars sabe que probablemente sea la próxima.

Ella entiende que dependerá solo de Sailor Moon pelear la batalla hasta el final, por lo que le dice, con una voz firme y uniforme, cuánto disfrutó de todas las peleas que hicieron y que quería contarle esto " en caso de que ocurra algo malo ". Por supuesto, no mucho después de que ella pronunció sus palabras, sucede lo peor. Fue un momento poderoso y cargado de emociones que los fanáticos nunca olvidaron.

Cuando reafirmó su amistad con Usagi

La amistad de Rei y Usagi ha sido decididamente accidentada en el mejor de los casos, pero en el episodio treinta y cuatro de la primera temporada de la serie, "La nieve, las montañas, la amistad y los monstruos", cuando Yuichirō (el aprendiz del abuelo de Rei en el templo y santuario de su familia) toma a Rei y Usagi en un viaje a la montaña, reafirman su amistad.

Esto también proporciona el desarrollo del personaje de Rei, ya que puede dejar atrás sus sentimientos por Mamoru y aceptar su relación con Usagi.

La vez que terminó con Mamoru

A pesar de que en la Tierra, Mamoru y Rei eran una cosa antes de que Usagi y Mamoru se dieran cuenta de que estaban destinados a ser el amor de la vida del otro, Mamoru era el novio de Rei.

Por supuesto, lo sentía profundamente por Mamoru (ya que él era su novio), pero una vez que descubrió que el destino de Mamoru y Usagi (como Sailor Moon y Tuxedo Mask), se apartó del camino y dejó que el destino corriera curso.

A pesar de tener una oportunidad real de arruinar el curso de la vida de Sailor Moon (lo que se podría argumentar que podría haber entretenido la idea de cuánto se pelean), hizo lo correcto y los fanáticos la amaron por eso. La Verdad Noticias te recuerda que la serie estrenará una nueva película en 2021 y esta se titula Sailor Moon Eternal.

