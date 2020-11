Sailor Moon: 10 personajes de anime que son mejor pareja para Usagi

Son muchas las series de anime que han podido convertirse en fenómenos culturales a lo largo del tiempo, afectando a las nuevas generaciones y al futuro de su género “chicas mágicas”. Sailor Moon todavía se ve como un ícono y esto claramente es gracias all personaje central, Usagi. ¡Que es muy adorable!

La relación de Usagi y Mamoru, también conocido como Tuxedo Mask, se convierte en un componente importante de la serie. Aunque son la pareja principal creada por Naoko takeuchi, La Verdad Noticias te comparte a 10 personajes de otras series que podrían tener una “mejor” relación romántica con Usagi:

10 - Gohan de Dragon Ball

Gohan del anime Dragon Ball Z

Usagi es un personaje que lleva su corazón en la manga y, aunque ha defendido la galaxia en numerosas ocasiones, sigue siendo alguien que aprecia el afecto de su pareja. Muchos de los personajes de Dragon Ball se han endurecido por todo su entrenamiento, pero Gohan es alguien que ha conservado un nivel de indiferencia y se siente tonto en un estilo similar a Usagi.

El atuendo del Gran Saiyaman de Gohan parece que encajaría muy bien con el aspecto de los Sailor Scouts y tal vez incluso podrían patrullar juntos. Aunque Videl se pondría muy celosa de Sailor Moon, sabemos que el hijo de Goku podría ser buena opción para la protagonista.

9 - Inuyasha

Inuyasha es el protagonista de su anime

Inuyasha y Sailor Moon cubren un territorio muy diferente, pero presentan tonos similares y ciertamente hay puntos en común entre los personajes de estas series. Inuyasha necesita algo de tiempo para abrirse y bajar la guardia, pero una vez que lo haga, será la pareja perfecta para Usagi.

Kagome no se siente tan diferente a Usagi y es fácil imaginarse un ritmo similar entre los personajes. Usagi puede defenderse, pero es bueno pensar en Inuyasha formando un vínculo protector sobre el personaje. El propio estatus especial de Usagi podría incluso contrarrestar las raíces demoníacas del joven guerrero.

8 - Sebastian Michaelis de Kuroshitsuji

Sebastian Michaelis de Kuroshitsuji: Book of Circus

Usagi de Sailor Moon es un personaje complejo que no debe ser subestimado, pero todavía tiene un tipo cuando se trata de sus parejas románticas y asuntos del corazón. Sebastian Michaelis de Kuroshitsuji (Black Butler) vive en una ambigüedad moral y, aunque es un demonio que ha reclamado el alma de muchos niños, opera con intenciones puras.

Usagi inicialmente puede estar en conflicto con Sebastian, pero definitivamente se sentiría atraída por su aspecto regio y se ven como una pareja muy natural. Es de esperar que los dos puedan influir positivamente entre sí. Y si, él usa un traje elegante como Mamoru.

7 - Zechs Merquise de Mobile Suit Gundam

Merquise De Zechs de Mobile Suit Gundam

La franquicia Mobile Suit Gundam ha evolucionado de muchas maneras diferentes a lo largo de los años y hay docenas de series y continuidades únicas que se han convertido en parte del universo Gundam. Gundam Wing fue una de las primeras grandes series de Gundam fuera de Japón y el piloto mecánico del anime, Zechs Merquise, es exactamente el tipo de Usagi, aunque sus lealtades dejan mucho que desear.

Zechs es quizás mejor conocido por su máscara inusual, que no es tan diferente de la que usa Mamoru como Tuxedo Mask. Usagi probablemente podría influir en las opiniones de Zechs y ayudarlo a bajar un poco el tono también.

6 - Saitama de One Punch Man

Saitama, el protagonista de One Punch Man

One Punch Man funciona como una brillante parodia del género de acción, pero también como una serie emocionante que intenta ayudar a que ese tipo de series evolucionen. Saitama no parece gran cosa, pero puede mantener el planeta a salvo con un solo golpe.

Saitama es un héroe que puede ponerse serio y eliminar a los villanos cuando lo necesita, pero también está feliz de jugar videojuegos y concentrarse en las cosas más pequeñas de la vida. Este es un equilibrio con el que Usagi puede relacionarse absolutamente y un héroe que no sea un estereotipo sería bueno para ella.

5 - Jin de Samurai Champloo

Jin de Samurái Champloo

Samurai Champloo tiene que ver con la importancia del equilibrio y encontrar un sentido del Zen en la vida. Jin es uno de los personajes principales de la serie y un fuerte reflejo de este ideal que quizás te recuerde a otros personajes del anime en general.

Viene de un pasado difícil en el que tuvo que matar a su propio maestro para sobrevivir, pero ha encontrado una filosofía más pacífica una vez que se une a Fuu y Mugen. La mezcla de honor, emoción y habilidad de Jin probablemente tocaría la fibra sensible del corazón de Usagi e incluso podría romantizar su pasado.

4 - Vash the Stampede de Trigun

Vash The Stampede de Trigun

Trigun es una serie de acción que presenta un abrumador tiroteo y algunas emocionantes secuencias de batalla. Siempre hay peligro en el horizonte, pero lo que hace que el protagonista de la serie, Vash the Stampede, sea tan único es que está profundamente obsesionado por su pasado y ha adoptado caminos pacifistas.

La evolución de Vash probablemente llegaría a Usagi y ella puede empatizar con el dolor que él ha experimentado. Él también tiene un lado más ligero que se siente muy sintonizado con la tontería de Usagi. Sería una pareja inusual, pero reflejan las mejores cualidades el uno del otro y podrían construir una base realmente saludable.

3 - Sakata Gintoki de Gintama

Sakata Gintoki del anime Gintama

Gintama se balancea entre los extremos, pero encuentra la manera de ser satisfactoria en términos de secuencias de acción de suspenso y parodias ridículas. Es un equilibrio difícil de mantener, pero pocos lo hacen mejor que Gintama. Sakata Gintoki está en el centro de la serie y, aunque es capaz de defenderse cuando es necesario, es alguien que preferiría simplemente aflojar si es posible.

Esta forma de ser definitivamente conectaría con Usagi en algún nivel. Es un personaje que también tiene muchas responsabilidades, pero le encantaría relajarse si se le diera la alternativa. Estos dos podrían hacer que ese equilibrio funcione.

2 - Dandy de Space Dandy

Así luce el protagonista de Space Dandy

Space Dandy es una obra maestra del anime y encuentra una forma verdaderamente única de explorar muchos géneros diferentes en una serie que es verdaderamente un arcoíris. Cada episodio presenta a Dandy y su tripulación visitando un nuevo planeta en una misión, pero las cosas siempre se descarrilan de una manera impredecible.

Dandy no es refinado y un poco lascivo, pero también es valiente y honorable cuando cuenta. Dandy puede sentirse atraído por Usagi más de lo que ella acepta por él, pero no son la pareja más extraña y, a nivel físico, Dandy posee lo que Usagi busca.

1 - Lupin de Lupin the Third

Anime de Lupin the Third

Lupin the Third es una serie clásica que ha existido durante décadas y contó con innumerables aventuras en las que el astuto estafador, Lupin the Third , logra evadir a la policía y obtener una nueva reliquia. Los motivos de Lupin son de naturaleza criminal, lo que puede molestar a Usagi, pero en el fondo, Lupin es una buena persona que se preocupa por los demás.

También hay un nivel de frivolidad y espontaneidad en Lupin que Usagi agradecería. Lupin y la hermosa Sailor Moon podrían encontrar el tipo de relación en la que ambos se presionan mutuamente para desafiarse más a sí mismos y así vivir algunos desarrollos interesantes en sí mismos.