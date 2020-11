Sailor Moon: 10 momentos en los que aparece en series y películas

Sailor Moon: 10 momentos en los que apareció en series y películas

Sailor Moon es un anime clásico que ha inspirado a fanáticos de todo el mundo. Y es una serie con un lugar comprobado en la cultura pop , ya sea que se mencione su nombre en una canción de Barenaked Ladies o que Lizzo y sus bailarines de respaldo se vistan como los personajes durante un concierto. Incluso ha habido flores de la vida real que llevan el nombre de la famosa serie.

Después de todo, las personas que trabajan en la industria del cine o la televisión a menudo hacen referencia a los programas que vieron cuando crecieron y los niños que crecieron viendo Sailor Moon no son una excepción. Pero luego están los gritos que parecen surgir de la nada. Tiene sentido que un anime moderno o un cómic web haga referencia a Sailor Moon , pero no tanto a un cómic de terror o un drama policial, especialmente con los gritos que se hicieron cuando el programa estaba comenzando.

10. Sailor Mars aparentemente existe dentro del mundo de La Liga De La Justicia

En JLA # 27, los lectores son presentados a uno de los alter-egos de Martian Manhunter: un reportero financiero de Japón llamado Hino Rei, que los fanáticos de Sailor Moon podrían reconocer como el nombre civil de Sailor Mars.

Mientras se reúne con Bruce Wayne, el cruzado de la capa le susurra discretamente a su amigo alienígena que su acento es impecable, pero el nombre delata el disfraz, además de reconocer su lenguaje corporal marciano. Esto implica que, no solo Sailor Moon existe en el universo de DC, el mismo Batman es un fan.

9. El Fantasma de "Sailor Sunshine" acecha una fábrica de juguetes en Hellboy

En Hellboy : Weird Tales # 8 de Dark Horse Comics , una historia, "Toy Soldier" giraba en torno a los fantasmas de niños japoneses que rondaban una fábrica de juguetes que pueden tomar la forma de sus juguetes favoritos. Una niña fantasma toma la forma de "Sailor Sunshine", que ataca con "Sailor Sunshine Shock".

El personaje incluso tiene un par de alas largas en su espalda como Usagi ocasionalmente tiene, como durante sus secuencias de transformación Crystal y Eternal.

8. Betty y Veronica conocen al famoso astrónomo "Maxfield Standin", un guiño al nombre en inglésd de Nephrite

Los fanáticos que crecieron viendo el doblaje en inglés de Dic de Sailor Moon tal vez recuerden que el alter ego humano de Nephrite se llamaba Maxfield Stanton. Esta versión del personaje parece haber causado una gran impresión en el universo de Archie Comics, ya que recibe un reconocimiento en la historia de Betty & Veronica # 112, "Star Struck".

En la historia, Betty y Veronica se enamoran de un famoso astrónomo llamado "Maxfield Standin". El personaje no solo se ve casi idéntico a Nephrite, sino que su elección de carrera también se alinea bastante bien con el personaje, que utilizó la astrología y los villanos con temática de estrellas contra las chicas. La historia también tiene un giro interesante: Maxfield ya está casado con una mujer llamada Molly, que era el nombre en inglés de Naru Osaka , el interés amoroso de Nephrite en el anime.

7. En The Princess Diaries, Mia escribe un ensayo para la escuela con el tema de Sailor Moon

Los fanáticos de la serie The Princess Diaries de Meg Cabot pueden haber notado que el anime Sailor Moon parece popular en el universo de la serie de libros. En el sexto libro, Princess In Training , Mia se involucra en un debate escolar televisado donde habla de cómo una vez se metió en problemas por escribir un artículo en inglés sobre un episodio de Sailor Moon , lo que provocó que sus compañeros de clase también gritaran su anime favorito.

Su aparición en películas y series son constantes

Hacia el final del libro, el interés amoroso de Mia, Michael, incluso admite que estaba impresionado por lo que dijo sobre Sailor Moon . En la traducción al francés del segundo libro, Mia también se compara favorablemente con Sailor Moon, a quien su admirador secreto, Kenny, llama "super cool". En el inglés original, sin embargo, la línea era en realidad sobre Josie y las Pussycats .

6. Muñecas reales de Sailor Moon como accesorios

All That es una serie de comedia de sketches centrada en los niños de Nickelodeon que ha tenido múltiples encarnaciones a lo largo de los años, pero alguien que trabajó detrás de escena durante la carrera original de los 90 debe haber notado la mercancía de Sailor Moon mientras estaba en la juguetería local.

Durante esa época, uno de los bocetos recurrentes involucró a dos "Island Girls" que estaban atrapadas en una isla remota, interpretadas por Alisa Reyes y Lori Beth Denberg. Un pequeño tema musical por lo general sonaba antes de la parodia, donde un par de muñecas interpretaba a las chicas que se quedaban atrapadas en la isla. Los espectadores con ojos de águila han notado que las muñecas les resultan familiares: de hecho, son muñecas de Sailor Jupiter y Sailor Mars.

5. Los castores enojados cuentan una historia de campamento inspirada En Sailor Moon

En esta caricatura clásica de culto de Nickelodeon , la tercera temporada presentó el episodio "¡Pásalo!", En el que los castores titulares, los hermanos Norbert y Daggett, cuentan historias de fogatas con sus amigos. Cada una de las historias se basa en referencias de la cultura pop. Cuando su amiga Treeflower llega a su turno, la historia adquiere una fuerte vibración de anime.

Treeflower, a quien se puede ver con un fuku marinero, incluso obtiene una secuencia de transformación como una chica mágica de anime, completa con una luz brillando en su frente similar a cómo aparece la tiara de Usagi durante su famosa secuencia de transformación.

4. Una tarjeta coleccionable de Sailor Saturn se escanea en el fondo del videojuego El Pasaje De Torin

En el juego de apuntar y hacer clic de 1995 Torin's Passage , Hotaru Tomoe, el alter ego civil de Sailor Saturn, puede verse brevemente atrapado dentro de un cristal.

En una entrevista , Bryan Wilkinson, el técnico de arte del juego, admitió que era fanático de la serie y que escaneó la imagen de una tarjeta coleccionable. También había otro huevo de Pascua de Sailor Moon en el juego: en un momento durante un laberinto, el kanji japonés de Sailor Moon aparece en una esquina.

3. Apalancamiento rinde homenaje a "Sailor Bubba"

El apalancamiento es un drama criminal que gira en torno a criminales heroicos y es conocido por hacer referencias a la cultura pop, por lo que tiene sentido que eventualmente lleguen a Sailor Moon , pero el programa también hizo referencia a uno de los primeros memes asociados con la serie .

En el episodio, "The Inside Job", dos personajes, Hardison y Eliot, se pierden y encuentran al azar a un hombre sin afeitar vestido como Sailor Moon a quien se ve cerrando una puerta. Se ha especulado que la escena también era una referencia a "Sailor Bubba", una famosa cosplayer que se vistió como Sailor Moon para la convención de Anime Central de 1999 y se convirtió en una especie de meme de Internet.

2. Un precio es correcto modelo viste como Sailor Moon

El grupo de pop canadiense Barenaked Ladies destacó a Sailor Moon en su canción de gran éxito "One Week", en referencia al elenco del programa de "chicas de anime boom". En un episodio del programa de juegos de CBS The Price Is Right , el locutor cantó la canción mientras mostraba los premios.

Justo antes de presentar un auto deportivo que un concursante podría ganar, no solo se jugó la línea sobre Sailor Moon en su totalidad, sino que una modelo incluso apareció vestida de manera suelta como la propia Sailor Moon, completa con su famosa pose de transformación , aunque con algunos de sus colores cambiados.

1. Orange Is The New Black

En un episodio de la tercera temporada de Orange Is The New Black , Lorna Morello se reúne con su amigo por correspondencia Ron, un fanático del anime que menciona que una vez se peleó sobre si un Pegaso puede tener un cuerno como un unicornio, diciendo abiertamente que Pegaso de Sailor Moon lo hizo.

En el doblaje de Sailor Moon en Cloverway , Rini colocando una zanahoria en la cabeza de un caballo fue suficiente para que incluso la novia de Andrew, Rita , supiera que estaba hablando de Pegasus, mencionando por su nombre en el doblaje en inglés y sugiriendo esta versión del El personaje piensa que los caballos alados y los unicornios van de la mano.