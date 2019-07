Sahiana, una compositora mexicana comprometida con su arte

Para Sahiana todo lo que estudies, que aprendas de cualquier disciplina te va a sumar, no te va restar y creo que si uno es organizado en su tiempo puede hacer muchas cosas.

También es una convencida de que los instrumentos musicales tiene mucho que ver con tu personalidad porque tiene que hacer una química contigo. “Y siempre regreso al piano, porque tiene mucho que ver con cómo soy, es un instrumento melancólico, poderosos, fuerte, ideal para componer.

Sahiana vive un momento muy dulce haciendo lo que realmente ama.

¿Cuándo descubriste tu vocación artística?

Desde chica me apasionó el arte, todo tipo de arte, danza, pintura y música por supuesto. Mis padres me metieron a diferentes clases, estuve explorando desde violín, guitarra, piano, luego me dí cuenta que lo mío era componer. La cuestión del canto la aprendí porque pensaba que mi talento estaba en la composición.

¿Consideraste convertirte en concertista de piano?

El piano me fascina, de chica era mi sueño ser pianista y estuve un tiempo en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, estudiando piano clásico, pero como estaba chica no era el momento. Sin embargo ahora compongo mis temas tocando el piano.

Sahiana siempre se entrega en cada presentación.

¿Cómo te sientes ahora como artista profesional?

Me siento súper contenta de poder hacer música y arte con mi voz y poder cantar mis canciones, y pues fue un poquito más adelante cuando me aventé y tuve el valor de dedicarme por completo a esta carrera que es apasionante.

¿Qué tipo de música te gusta interpretar?

Compongo canciones muy variadas, todas dentro del ritmo pop, alguna un poquit electrónica, algunas con mucha más energía, un poquito más punik y otras pop pero con tintes latinos.

¿Esta carrera puede llegar a ser complicada?

Sí, es complicada, hay días en que una quiere tirar la toalla, porque a veces las cosas se ponen bien difíciles, pero hay que persistir, pero al final del día lo que te mantiene es el amor por lo que haces.

Ricrdo D. Pat