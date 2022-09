Sadie Sink, una de las actrices más exitosas con tan solo 20 años

Sadie Sink, una de las más actrices exitosas con tan solo 20 años

Sadie Sink con tan solo 20 años es muy reconocida en el mundo de la actuación en la actualidad, sobre todo para el público joven.

Desde pequeña la joven actriz se dedicó a participar en obras de teatro como "Broadway The Audience", antes de empezar a tomar papeles más importantes en series y películas.

Uno de sus papeles más reconocidos es Max Mayfield en la famosísima serie "Stranger Things"quién se integró en la serie a partir de la temporada 2. Con el paso de los capítulos los fans le tomaron cariño a su personaje recibiendo el reconocimiento actual.

Otra participación que le ganó fama fue este mismo año para el video !All To Well: The Short film! de Taylor Swift que habla sobre una de las relaciones pasadas de la cantante.

Sadie Sink luce elegante vestido en el Festival de Cine de Venecia

En La Verdad Noticias, te informamos que hace un par de horas Sadie Sink se presentó en el Festival de Cine en Venecia por realizar un papel importante para la película "The Wale" junto a Brendan Fraser.

Durante el evento mientras se realizaban las fotografías a los invitados, Sadie llamó la atención con su presencia espectacular al portar un elegante top y falda blanca con adornos plateados que unían ambas piezas. El conjunto fue diseñado por Alexander McQueen.

Para combinar su vestimenta optó por utilizar accesorios de Chopard ya que Sadie es embajadora de dicha marca.

¿Qué más papeles ha hecho Sadie Sink?

Sadie Sink, embajadora de Chopard alumbra al público son su belleza

Además de interpretar a uno de los personajes más queridos de "Stranger Things", una de las series más famosas de Netflix, ha realizado otros papeles igual de importantes.

Durante el año 2013 Sadie participó en "The Americans" en la temporada 1, ese mismo año apareció en el capítulo 16 de la temporada 4 de Blue Bloods.

En 2015 en "American Odyssey", "Chuck" en 2016, y de sus más recientes trabajos del 2021 "La calle del terror-Parte 1: 1994", "La calle del terror-Parte 2: 1978", "La calle del terror-Parte 3: 1666".

Con muchos años de carrera actoral y miles de personajes diferentes la actriz ha sabido ganarse todo el reconocimiento y recibiendo grandes cantidades de dinero por sus cualidades.

Sin duda, la joven actriz ha demostrado con su talento que tendrá un camino por delante lleno de éxito.

