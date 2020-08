¡Sacudió la COSITA! J Balvin en BOXÉR realizó atrevido baile y lo mostró todo

J Balvin es un famoso cantante colombiano que recientemente reveló durante la entrega de los Premios Juventud que tuvo coronavirus, del cual mencionó que se encuentra recuperándose.

Resulta que el cantante grabó una pieza audiovisual desde su casa en Medellín, Colombia en el que describió la situación como complicada, pues lo tomó desprevenido: En estos momentos estoy saliendo del COVID-19, han sido días muy difíciles, muy complicados, a veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó y me tocó bien duro.

El intérprete de Mi Gente dio un discurso de aceptación por el Premio del Video con el mensaje más poderoso por Rojo y advirtió que aunque todo parezca una locura, lo importante es cumplir con las medidas de prevención, ya que la enfermedad es completamente real.

El atrevido baile de J Balvin en bóxer

Recientemente el cantante J Balvin ha mostrado su buen humor a través de sus redes sociales y es que ha publicado un video que ha dejado a muchos totalmente enamorados de carisma de la estrella musical de Colombia.

No es para menos, pues en el video aparece una serie de momentos en que J Balvin se lo ha pasado de lo más gracioso, pero hay una escena en especial que se ha llevado toda la atención, ya que aparece en bóxer e interpretando un atrevido baile.

Lo más emocionante para los internautas es que el cantante se muestra de cuerpo completo solo en bóxer, luciendo su cuerpo real presumiendo sus tatuajes y el atractivo entre sus piernas de una manera que puede catalogarse como eufórica.

Cabe destacar que J Balvin fue reconocido por el mensaje del video musical de su canción Rojo, que cuenta la dolorosa historia de un hombre que muere en un accidente automovilístico, causado por enviar un mensaje de texto mientras se dirigía al hospital para presenciar el nacimiento de su hija.

¿Crees que J Balvin tenga buen cuerpo para lucirse sin ropa? ¿Te gusta la música de J Balvin?