Sacha Baron Cohen le ha puesto un título demasiado largo a la secuela de Borat/Foto: The Forward

El título de la secuela de Borat de Sacha Baron Cohen ha sido revelado y es posible que desees escribirlo.

Según los informes, Borat 2 terminó de filmar a principios de este mes y la duración del título nos hace emocionarnos de ver el caos.

Según The Film Stage, la secuela se titulará “Borat: Gift Of Pornographic Monkey To Vice Premiere Mikhael Pence To Make Benefit Recently Diminished Nation Of Kazakhstan”. ¿Alguien tiene papel y lápiz?

Sacha ha escrito el guión junto a Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman y Lee Kern. Las celebridades deben estar en alerta máxima después de que Sacha resucitó al controvertido personaje.

Sacha Baron Cohen posiblemente ya terminó de filmar Borat 2

Según los informes, la secuela fue 'filmada en secreto' y Sacha incluso proyectó la película para unos 'pocos ejecutivos selectos' de la industria, según Collider.

El actor, comediante y guionista británico es reconocido por sus polémicos personajes comoAli G, Bruno y el Almirante General Aladeen/Foto: NBC News

Se alegaba que la historia seguía a la personalidad de la televisión kazaja que se hacía 'encubierta' para entrevistar a personas en público, ya que ahora es demasiado reconocible. Las estrellas probablemente estarían corriendo hacia las colinas si lo vieran.

Un informante lo describió como 'Cohen interpretando a Borat interpretando a Cohen'. Sin embargo, otra fuente cercana al proyecto negó este punto de la trama, pero aún así confirmó que la secuela había terminado de filmarse.

En 2006 se estrenó la primera parte: "Borat: Cultural Learnings Of America For Make Benefit Glorious Nation Of Kazakhstan" hizo que el personaje viajara a los Estados Unidos por primera vez en su vida para hacer un documental.

También te puede interesar: Sacha Baron Cohen se hace pasar por un cantante de country racista

En junio, el comediante se disfrazó de cantante de country para una broma en un mitin conservador en Washington. Persuadió a los asistentes a cantar sobre la 'gripe de Wuhan' y, en este punto, creemos que Sacha puede convencer a la gente de que haga cualquier cosa. ¿Estás esperando el estreno de esta secuela?, ¿Crees poder recordar todo el nombre de la película de Borat 2?