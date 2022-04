Sabrina, la hija de Thalía suspenderá su fiesta de XV años por este motivo

La primogénita de la cantante mexicana este año cumplirá 15 años de edad/Foto: Ojo

La cantante y actriz Thalía estaba realizando los preparativos para la esperada fiesta de XV años de su hija mayor, Sabrina Sakaë Mottola. Sin embargo, el evento se ha suspendido de forma indefinida, y se han revelado cuáles fueron los motivos.

En diversos medios de comunicación se comenzó a especular que la fiesta de quinceañera de Sabrina no se realizaría por supuestos problemas financieros de la familia. Sin embargo, el diseñador de moda, Mitzy, quien es un gran amigo de la famosa mexicana, ha aclarado por qué se suspendió la fiesta.

Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, el diseñador explicó que Thalía no hará la celebración debido a los problemas de salud que está enfrentando su abuela, doña Eva Mange. Al parecer, la cantante de “Arrasando” por el momento no tiene cabeza para nada más que su abuela, además que bajo esas circunstancias no es apropiado llevar a cabo una fiesta.

¿Cuándo cumple 15 años la hija de Thalía?

Sabrina usará un vestido muy parecido a que usó la cantante el día de su boda con Tommy Mottola/Foto: Univisión

Sabrina Sakaë, la hija de Thalía cumplirá 15 años de edad el próximo 7 de octubre. La jovencita estaba muy ilusionada por realizar el evento, ya que usaría un vestido idéntico al que utilizó su madre en su boda, pero con otro color.

“Estamos esperando que pase tantito esto para poder trabajar juntos, o sea, tomar medidas, pruebas y todo eso. Quiere un vestido idéntico, igualito al de Thalía el de novia…”, aseguró Mitzy en su entrevista.

“Ella dijo ‘mami, cuando cumpla mis XV quiero un vestido idéntico como el tuyo de novia, nada más que lo quiero en rosa’ lo quiere igual de la cola, quiere el mismo largo” agregó el diseñador.

Thalía supuestamente está cubriendo los gastos de salud de su abuela

Doña eva Mange ha tenido varios problemas de salud a sus 104 años de edad/Foto: Chic Magazine

El diseñador de las celebridades también afirmó que Thalía es quien lleva todos los gastos de salud de su abuelita, y se asegura de que no le falte nada. Además, está completamente al pendiente de cualquier necesidad que ella pueda tener, y es por esto por lo que el estado de salud de Doña Eva es prioridad por encima de los XV años de su hija Sabrina.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!