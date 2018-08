Sabrina busca a chicas trans para estrenar bubis en videos Triple X

La controversial y polémica Sabrina Sabrok anunció una convocatoria en la que se encuentra reclutando a chicas trans para estrenar sus bubis en nuevos videos en el ámbito de la industria de entretenimiento para adultos.

Ayer en su cuenta 'real' de Instagram, Sabrina subió una fotografía en la que se encuentra convocando a la comunidad trans para que hayan chicas que quieran grabar videos Triple X con ella. Pues no hace mucho se realizó otra cirugía en la que incrementó el peso de sus bubis a cinco kilos en cada una.

Al respecto, Sabrina dijo:

"Cuando hago las convocatorias para reclutar chicas para los videos, me escriben muchas transexuales y me preguntan si ellas podían participar conmigo, por eso me decidí y que mejor que sea para estrenar mis nuevas bubis, además yo siempre he apoyado a la comunidad gay y lo seguiré haciendo”.

"Ellas son muy atrevidas, creo que podré hacer videos más fuertes, daré más apertura a otros estilos y otras categorías de videos, muchos hombres me piden esto. Para mi será la primera vez que tenga relaciones con una ‘Trans’, yo siempre estoy abierta a explorar nuevas prácticas sexuales, será diferente pues todo lo desconocido causa incertidumbre, pero estoy dispuesta a satisfacer al público que lo pide”.

En su canal de videos Triple X, Sabrina almacena contenido bastante atrevido, incluso practica 'fetiches' o fantasías que no son del todo común y aunque esto ha generado opiniones negativas, ella cree que el ser ruda es lo que más destaca en su trabajo. Sus videos también pueden visualizarse en páginas porno, mismas que se encuentran en el Internet. Las audiciones no serán de manera presencial. Sabrina Sabrok dejó en claro que el casting será visual y a través de internet.