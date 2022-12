Sabrina Sabrok y Ninel Conde preparan contenido sexual para OnlyFans

El bombom asesino, podría colaborar junto a la modelo y actriz porno Sabrina Sabrok, en unos sensuales videos que serán publicados en la plataforma OnlyFans, y es que de forma reciente ambas mujeres dieron tremenda noticias, encendiendo de inmediato las redes sociales, pues sus seguidores ya esperan el candente material.

Como sabemos, Ninel Conde abrió su cuenta de OnlyFans hace poco, en esa ocasión la cantante adelantó que en su perfil oficial, sus seguidores podrían tener acceso a material erótico, por lo que había descartado subir material para adultos, pero esto podría cambiar repentinamente con su colaboración con Sabrok.

Pues como te hemos contado en La Verdad Noticias, Sabrina, quien saltó a la fama luego de aparecer como modelo en “La Hora Pico”, tiene una amplia carrera en la industria del porno, pues actualmente se dedica a las producciones de ese tipo, además de causar furor en redes sociales, por el tamaño de sus pechos.

Y es que esta colaboración se dio, luego de que la actriz de nacionalidad argentina comentó a través de un comunicado oficial, que quiere hacer de este 2023, el año más ardiente de su carrera, por lo que invitó a varias estrellas del cine para adultos, para que hagan colaboraciones.

En ese contexto, Sabrina relató que Ninel Conde podría ser una de las candentes invitadas, ya que la contactó y para su sorpresa, la mexicana le contestó, por lo que están en plásticas para llegar a un acuerdo y comenzar a crear contenido juntas para dicha plataforma.

“Un día le escribí a Ninel mediante redes sociales que si le gustaría hacer contenido conmigo, y sí me respondió, la verdad me sorprendí, se portó muy amable, me explicó que debía consultar con su empresa con la que tenía contrato”, adelantó.