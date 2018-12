Sabrina Sabrok se operó los glúteos para tener el trasero más grande del mundo (FOTO)

Sabrina Sabrok, se visto envuelta en una polémica por los exuberantes senos que se manda, por el cual ha pasado por un sinfín de cirugías para lograr su gran e inusual tamaño, por lo que en esta ocasión, la modelo y actriz sorprendió de nuevo a sus seguidores con su nueva obsesión.

Y es que, por medio de sus cuenta personal de Instagram la famosa presume haber logrado tener las ´delanteras’ más grandes del mundo, con sexys fotografías y en esta vez, Sabrina Sabrok dejó con la boca abierta a sus admiradores, al mostrar con orgullo que ahora ha roto ese récord con una recién operación de glúteos.

La modelo argentina, declaró en meses pasados que se sometería a la cirugía número 53 con el objetivo de tener el trasero más grande del mundo, meta que cumplió el pasado 17 de diciembre.

Tal vez te pueda interesar: Juan Gabriel reaparece en Cancún y muere de un paro cardíaco

Sabrina Sabrok, compartió una serie de instantáneas y videos en donde presume su nuevo ´trasero’ con candentes gráficas, en una imagen se puede ver a la modelo momentos antes de entrar a quirófano, por lo que acompañó la publicación de la siguiente frase:

“Ya tengo los pechos más grandes, hoy entro a quirófano por las nalgas más grandes del mundo!", escribió la actriz erótica.

Los implantes que fueron diseñadas únicamente para Sabrina Sabrok, pesan alrededor de 2 kilos; en su recién declaración, la modelo señalo: “Siempre quiero más. Me operé los pechos no hace mucho y ahora quiero más, y los labios quiero más todos los días. Sí voy por más, siempre quiero más. No voy a parar. Me encanta esta onda de las cirugías plásticas".