¡Sabrina Sabrok se olvidó de su hija autista!

Si de figuras polémicas hablamos, la famosa Sabrina Sabrok le gana a todas. Durante un tiempo la presentadora y cantante argentina encabezaba muchos titulares debido a sus escándalos, pero principalmente se volvió famosa por sus extravagantes cirugías de aumento de busto, las cuales le trajeron una gran popularidad que la llevó a tener su propio programa de televisión.

Actualmente la presentadora se mantiene, al parecer, al margen de la calma, pues a pesar de que muchas de las opiniones que Sabrina expresa no son bien recibidas, como sus recientes declaraciones a favor de la campaña del candidato independiente a la Presidencia de México Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, hace algunos años hizo un comentario que causó mucha intriga entre sus fanáticos.

Más que intriga, sus seguidores mostraron su desprecio, ya que de acuerdo con información de La Opinión, a pesar de ser madre de una niña, Sabrina en algún tiempo declaró muchas veces no tener ‘alma de madre’, por lo que, al separarse de su pareja sentimental, la custodia de la pequeña quedó en manos de su padre.

Según las declaraciones de Erick Farjeat, la pareja de la argentina, a pesar de que Sabrina prescindió por completo de los cuidados de la pequeña, quien padece autismo, ellos nunca consideraron que existiera otra manera de separarse, ya que cuando se separaron siempre estuvieron de acuerdo en que la custodia de Metztli se la quedara él.

Asimismo, el también participante de Enamorándonos, afirmó que, aunque al principio pasó momentos de enojo con la cantante por no ocuparse de los asuntos de la hija de ambos, él no odia a Sabrina como muchos usuarios de las redes aseguran, ya que sería no es capaz de tenerle rencor a la persona que le dio ‘lo más hermoso que tengo en la vida’.

Además Farjeat comentó que, aunque no siempre es fácil, disfruta mucho de su tiempo con la pequeña, a quien ayuda a sobrellevar su enfermedad practicando artes marciales con ella y participando activamente en su terapia de lenguaje.