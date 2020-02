Sabrina Sabrok producirá una película porno y busca actores ¡Requisitos mínimos!

Sabrina Sabrok se convirtió en un rostro conocido de la televisión mexicana gracias a su participación en “La Hora Pico”, posición que consolidó por su fuerte atractivo sexual, que ahora aprovechará para incursionar en el cine para adultos con su primera película porno para la cual ha abierto la convocatoria a actores y actrices.

Sabrina Sabrok busca actores para película porno

Conocida como la “celebridad con los senos más grandes del mundo”, Sabrina Sabrok recibió su primera propuesta para actuar en una película porno hace un par de años pero no se había decidido a aceptarla hasta ahora.

“Hace dos años, el director de Brazzers me buscó para proponerme grabar con ellos, pero no quise porque no estaba lista”, afirmó Sabrina Sabrok en entrevista.

La actriz aseguró que no se sentía cómoda teniendo relaciones sexuales con alguien que no fuera su esposo, pero sus fans seguían insistiendo así que finalmente aceptó la propuesta para actuar y producir películas para adultos o porno.

“Sabrok Producciones busca mujeres y hombres para sus Películas!"

Sabrina Sabrok produce su primera película porno

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sabrina Sabrok publicó la convocatoria para mujeres y hombres que quieran participar en su primera película porno.

“Sabrok Producciones busca mujeres y hombres para sus Películas! Requisitos para participar: Ser Miembro de ONLYFANS.COM/SABRINASABROK”.

La convocatoria de Sabrina Sabrok está abierta a todo público, con o sin experiencia en películas porno, que tengan una cuenta en el sitio Only Fans y esta sería la primera película producida por ella misma tras incursionar en la industria de películas para adultos.

