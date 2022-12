Sabrina Sabrok presume show erótico y la critican por poca asistencia

La poca asistencia al show de la argentina es tema de conversación en Internet.

Sabrina Sabrok se convirtió en tema de conversación en las redes sociales al presumir un breve fragmento del show erótico que ofreció el pasado viernes 2 de diciembre en un famoso club nocturno de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, no todo resultó como la actriz de cine para adultos esperaba.

En el videoclip compartido en su perfil oficial de Instagram podemos ver a la estrella argentina cantar una de sus canciones mientras desfila por el escenario con diminutos atuendos que dejan muy poco a la imaginación y su grupo de bailarinas deleita la pupila de los caballeros presentes en el lugar.

“Desmadr* en Guadalajara”, fue la breve frase que acompañó este viral video compartido en Instagram, mismo que llega días después de que Sabrina anunciara que se retiraría los implantes de seno que con el paso de los años la han convertido en un ícono del entretenimiento en México y otros lugares de Latinoamérica.

Se burlan de Sabrina Sabrok en Instagram

Cibernautas se burlaron de la poca asistencia que tuvo el show de la argentina.

Aunque el video la muestra dándolo todo sobre el escenario y recibió cientos de halagos por parte de sus seguidores, la ex modelo de La Hora Pico también se convirtió en blanco de crueles burlas por parte de algunos cibernautas, quienes criticaron la poca asistencia que tuvo su show.

“Terminó el video y me quede esperando el desmadr*”, “¿Y la gente?”, “Se mira vacío”, “Tantos seguidores y no llena un lugar” son algunas críticas que recibió Sabrina Sabrok, misma que ella ha decidido ignorar por completo ya que no se ha pronunciado al respecto.

¿Cuántos años tiene Sabrina Sabrok?

Pese a las críticas y polémicas, la ex bailarina de La Hora Pico goza de gran popularidad en las redes sociales.

Nacida el 4 de marzo de 1971 en Buenos Aires, Argentina, Sabrina Sabrok tiene actualmente 51 años de edad. Recordemos que la actriz, bailarina y cantante inició su carrera artística en 1992 pero saltó a la fama al formar parte del ballet de La Hora Pico en México y hoy triunfa en la industria del cine para adultos.

Fotografías: Redes Sociales