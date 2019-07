Sabrina Sabrok: ¿por una TRANSEXUAL la dejó su ex? ¿Está más buena? (FOTOS)

Sabrina Sabrok: por una TRANSEXUAL la dejó su ex ¿Está mejor? (FOTOS)

Erick Farjeat, quien fuera el ex novio de la actriz Sabrina Sabrok, ha impactado en redes sociales al presumir de su nuevo romance con una chica transexual y de la que no le ve ningún prejuicio.

Resulta que Erick Farjeat ha demostrado en sus redes sociales que ama a Aline Ramírez y quiere casarse con ella, pues hasta el momento se llevan de maravilla y esperan durar mucho con su relación de pareja.

Fue el propio Erick Farjeat, quien contó para la revista TVNotas, que el encuentro íntimo entre él y Aline fue especial e inolvidable, una entrega total y sin prejuicios.

La pareja se conoció en el gimnasio, desde el primer día que se vieron comenzaron a salir, pues Erick había estado muy tranquilo en lo que respecta al amor y no pensaba más que atender por completo a su hijo de 7 años de edad, pero se cruzó por su vida Aline, un transexual, y no quiso dejarla escapar.

Hay que destacar que Erick tiene 43 años de edad y Aline 29, aunque la edad no es problema entre ellos y él se manifiesta feliz por tenerla ahora como pareja.

Erick Farjeat y Sabrina Sabrok.

Aline y Erick se conocieron hace seis meses en un gimnasio de Ciudad de México, el flechazo fue instantáneo, pues él ha confesado que ella “tiene todo lo que me puede gustar: es alta, de cabello negro lacio, ¡con cuerpazo! Me flechó, no dejé pasar el momento; platicamos y esa noche salimos".

En cuanto al tema de la transexualidad de Aline, Erick nunca le importó el hecho de que Aline, en años atrás, haya sido un chico como él, pues expresó que él es un hombre de mente abierta y esas cosas no le importan ni le quitan el sueño nunca y es la mujer que pudo conocer.

También comentó que Aline insistió con las letras chiquitas y que le dijo: "Soy una chica transexual, no sé si tengas problema con ello’, y no, yo la veo como una mujer, así, tal cual".

TE PUEDE INTERESAR: ¡ARRIBA EL CHICHONAL! Sabrina Sabrok se someterá a su CIRUGÍA número 52 (FOTOS)

Cabe destacar que Erick Farjeat comparte que Aline siempre le habló con la verdad, y desde un principio le dijo que era transexual, cosa que a él no le importó y quiso seguir viéndola y saliendo con ella, por lo que su primer encuentro sexual fue algo especial para él.

Dale clic a la estrella de google news y síguenos