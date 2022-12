Sabrina Sabrok no cree en el éxito de Celia Lora en OnlyFans y ella le responde

Todo parece indicar que ha nacido una nueva rivalidad entre ambas estrellas eróticas.

Todo parece indicar que ha surgido una nueva rivalidad entre Sabrina Sabrok y Celia Lora por cuestiones de ego. Fue durante una entrevista que ofreció al programa Venga La Alegría de TV Azteca que la hija de Alex Lora se enteró que su colega en el mundo del entretenimiento para adultos anda hablando mal de ellas a sus espaldas.

Según lo declarado por el reportero, Sabrina no cree que Celia sea la mexicana mejor pagada de OnlyFans. Asimismo, la modelo argentina mencionó que cualquiera puede andar por ahí alardeando de un título que hasta el momento no ha podido ser comprobado.

Sabrina cobra 5.99 dólares al mes por acceder a su contenido mientras que Celia cobra 25 dólares.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la playmate y ex integrante de Acapulco Shore gana 1.2 millones de dólares al mes por el contenido que comparte sin pena alguna en la plataforma y que se ha convertido en uno de los más consumidos por los caballeros.

Se niega a colaborar con Sabrina Sabrok

¡Celia Lora le responde tajantemente a Sabrina Sabrok luego de que minimizara su éxito en redes sociales! ������ #VLA #PorFinQuieroCantar pic.twitter.com/oDQPhgQ52L — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 14, 2022

Al ser cuestionada sobre lo que opina acerca de las declaraciones de la ex modelo de La Hora Pico, Celia Lora comenzó a carcajearse para luego revelar que ella la ha buscado en redes sociales para colaborar juntas en OnlyFans pero que no le ha contestado y que ahora menos lo hará.

Finalmente, la hija de Alex Lora dijo que lamentaba el hate que recibe por parte de ella y que no buscaba competir con nadie para luego finalizar diciendo que ella jamás atacará a otra mujer sin razón alguna: “Yo no quería ser famosa, nunca estoy en competencia con nadie… A mi nunca me vas a ver tirándole a nadie y menos si no la conozco”.

¿Qué edad tiene Celia Lora?

Hoy en día, la playmate es considerada una de las mujeres más sensuales de la farándula mexicana.

Celia Lora nació el 25 de diciembre de 1983, por lo que ahora tiene 38 años de edad. No se puede negar que la playmate se ha convertido en un símbolo sexual de las redes sociales gracias a las atrevidas fotografías y videos que comparte sin pena alguna para el deleite visual de todos los caballeros.

